El rabilargo ibérico, con presencia en Extremadura, ataca de nuevo

M. Fernández Cáceres Jueves, 15 de mayo 2025, 12:25 | Actualizado 12:45h. Comenta Compartir

El rabilargo ataca de nuevo. Con el transcurso de la primavera, esta especie protege con celo a sus crías y llega a atacar a algunas personas en espacios abiertos. La situación tiene desconcertados a los vecinos de Linares, en Jaén, donde se han sucedido varios episodios de la conducta defensiva de estas aves en los últimos días, que se dejan caer en picado desde las ramas de los árboles sobre la cabeza de los peatones que caminan por la acera. Estos incidentes también se registran en Extremadura, donde prácticamente en todo el territorio habita el pájaro y de hecho, ya se han reportado algunos que han tenido lugar este año.

Así lo narraba una persona que fue atacada por un rabilargo en Cáceres en un artículo publicado en este diario en 2023. «Iba caminando el domingo por la mañana por Rodríguez de Ledesma, en las proximidades de instituto hay árboles que tienen copa frondosa, vi varios rabilargos, uno se acercó, mi primera reacción fue llevarme las manos a la cabeza y es cuando me rayó la pantalla del reloj, si no llega a ser por el reloj me hubiera hecho una herida en la mano o la cabeza, después de esto volvió, lo esquivé, y en cuanto pude le di esquinazo, era agresivo, en otra ocasión me atacó un rabilargo corriendo por el Parque del Príncipe».

El rabilargo ibérico es endémico de la Península que ocupa casi toda comunidad extremeña. También las provincias occidentales de Castilla-La Mancha, si bien alcanza el occidente de Albacete, y Andalucía, donde se puede encontrar en el norte de las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva y un área aislada en la cuenca del Genil. En la zona centro se extiende por Madrid, Segovia, Soria, el sur de Burgos y llega por el oeste hasta Salamanca.

Ampliar Zonas en las que reside el rabilargo ibérico. SEO.ORG

Según el informe de 'Las aves comunes reproductoras en España. 2004-2006' de SEO Birdlife, más del 33% de estas aves habitan en la región extremeña, la que más ejemplares acoge, más de 2,2 millones.

Los ataques suelen ser frecuentes en algunas zonas y épocas del año, pero la agresividad que han demostrado ha despertado la alarma entre los vecinos de Linares. Este comportamiento se conoce como 'mobbing' y consiste en vuelos cercanos, vocalizaciones y aproximaciones a posibles amenazas percibidas por las aves, que intentan proteger sus nidos y crías.

Ante la situación el Ayuntamiento linarense ha emitido un comunicado con varias recomendaciones dirigidas a la población, entre ellas, evitar transitar por zonas donde se hayan identificado nidos de rabilargo, mantener una distancia prudencial de los árboles o arbustos donde puedan haber anidado y no intentar tocar o acercarse ni a los nidos ni a las crías.

También aconseja no entrar en pánico en el caso de un rabilargo se aproxime volando y recordar que se trata de un comportamiento disuasorio, que responde a una conducta instintiva y temporal propia de la época de cría -de abril a junio- y su objetivo es disuadir la presencia cercana a sus nidos. Hay que mantener la calma y alejarse lentamente del área.

Temas

Extremadura

Linares