El rabilargo ataca a los paseantes del Parque del Príncipe de Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Lunes, 19 de junio 2023, 07:24 | Actualizado 12:57h.

Un plácido paseo por parques urbanos puede pasar de agradable a incómodo por culpa de los rabilargos. «Iba caminando el domingo por la mañana por ... Rodríguez de Ledesma, en las proximidades de instituto hay árboles que tienen copa frondosa, vi varios rabilargos, uno se acercó, mi primera reacción fue llevarme las manos a la cabeza y es cuando me rayó la pantalla del reloj, si no llega a ser por el reloj me hubiera hecho una herida en la mano o la cabeza, después de esto volvió, lo esquivé, y en cuanto pude le di esquinazo, era agresivo, en otra ocasión me atacó un rabilargo corriendo por el Parque del Príncipe». Lo cuenta una persona que hace una semana sufrió el ataque de un ejemplar de esta especie, modélica en aspectos como su sentido cooperativo o su altruismo pero agresiva con los depredadores o con lo que consideren que puede suponer una amenaza cuando están criando, un momento que coincide con la primavera.

En Cáceres en las últimas semanas ha habido ataques en la zona del Parque del Príncipe y en el Paseo Alto, espacios verdes y muy transitados. No son agresiones graves, sino leves toques en la cabeza o el pelo, pero que pueden llegar a asustar. Marcelino Cardalliaguet, de la asociación conservacionista Seo Birdlife relativiza los daños que puedan hacer estos pájaros y da la explicación científica de por qué sucede. «Los córvidos son muy valientes y pueden ser muy territoriales», señala. Cuando están criando protegen a sus crías de posibles ataques, su objetivo es ahuyentar a todo lo que consideren que puede amenazar a sus crías, pero el ataque no llega a mayores. «Que nadie se imagine que pueden darse escenas como las de Hitchcock', apunta este naturalista refiriéndose al terrorífico filme de 'Los Pájaros'. Hay que tener en cuenta de que se trata de un pájaro pequeño, de unos 34-36 centímetros de longitud y 65-76 gramos de peso. Ampliar Pantalla rayada de un reloj por el ataque de un rabilargo. HOY Lo normal es que estas aves coloquen sus nidos en la parte superior de los árboles, a una altura considerable. Allí, sin riesgos ni amenazas los rabilargos no suelen atacar. En este caso, indica Cardalliaguet, parece que el motivo de estos ataques se debe a nidos colocados en partes más inferiores por donde pasa más gente. Pero el objetivo de estos pájaros no son solo las personas, sino también los perros o cualquier otro animal que transite por la zona y a la que consideren una amenaza. El rebilargo se caracteriza por su extensa cola en relación a su cuerpo. Es muy posesivo, sobre todo en época de cría El periodo de crianza del rabilargo está a punto de concluir, y, tal y como explica Cardiallaguet, le quedan unas pocas semanas. Una vez que sus crías tienen un tamaño considerable desaparece esta territorialidad. Este naturalista recomienda que ante una amenaza de uno de estos pájaros lo que hay que hacer es intentarse alejar sin muchos aspavientos. Sí que pone el acento en tener cuidado con los niños. Tonos azulados A pesar de que los cacereños han tenido que sufrir los rigores de esta crianza extrema, no deja de ser un pájaro interesante y bello. En la página de SEO Birdlife se explica que es el más ligero de los córvidos, «un pájaro de larguísima cola que luce un bello plumaje en el que dominan los tonos azulados, marrones con un suave matiz rosáceo y blancos. En fuerte contraste con los colores descritos, el ave muestra un capirote negro brillante que abarca casi toda la cabeza» Habita los bosques mediterráneos, las dehesas y huertos en el sudoeste y centro de la península ibérica, tanto en España como en Portugal. Suele colonizar olivares, plantaciones de alcornoques , como vemos en en caso de Cáceres, también jardines y parques urbanos en los que sus paseantes han sentido miedo con su presencia.

Temas

Aves

Cáceres