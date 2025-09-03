Quintana descarta que el incendio de Aliseda tuviera su origen en la caza o motivos económicos El delegado del Gobierno apunta que la investigación contradice las causas apuntadas en su momento por la Junta

Luis Expósito Badajoz Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:54 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

«Los primeros indicios que tenemos en la investigación no tienen nada que ver ni con temas económicos ni con la caza». El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha descartado este miércoles que el incendio de Aliseda fuera causado por los motivos que apuntó en su momento el consejero de la Junta Abel Bautista.

El pasado 18 de agosto, Bautista aseguró que este incendio de Aliseda fue provocado «por motivos cinegéticos». En aquel momento, las llamas habían arrasado ya 4.000 hectáreas en la provincia de Cáceres, muchas de ellas en plena Sierra de San Pedro. «Sabemos la parcela exacta y sabemos las horas exactas de los dos puntos en los que se provocó el incendio». Un «cerillazo» que en solo tres horas se llevó por delante 2.000 hectáreas.

El consejero agradeció la coordinación y comunicación con la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Extremadura, una investigación con un trabajo conjunto que ha ayudado a conocer el origen de este fuego. «Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una parcela por una cuestión de intereses económicos», remarcó entonces el consejero.

Quintana ha asegurado este miércoles que la investigación aún sigue en marcha, pero ha añadido que «todos los primeros indicios nos indican que no tienen nada que ver con esas dos cosas. Vamos a confiar en la enorme profesionalidad de la Guardia Civil, porque está haciendo un trabajo magnífico, y lógicamente la prueba está en el esclarecimiento de esos hechos, en un delito que es muy complicado y complejo de averiguar, que son los delitos por incendio. Se tarda mucho tiempo», ha agregado.

Preguntado sobre las hipótesis que se barajan, el delegado habla de «otros problemas que estamos investigando, pero esa [la caza] no es la primera línea de investigación ahora mismo. Por eso hay que ser muy prudente. Hay incendios que son por pura imprudencia de una persona o por el mal mantenimiento de una línea eléctrica en un determinado sitio. O una imprudencia de utilización de una herramienta que no se tenía que utilizar. Puede ser también intencionado, pero por otros motivos que no tienen nada que ver, pero ya digo que no tienen nada que ver con temas económicos o temas de caza», ha afirmado este miércoles.

Quintana aprovechó la ocasión para destacar también el incremento de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la región desde el año 2018 «cuando gobierna Pedro Sánchez».

«Son 200 policías nacionales y 300 guardias civiles más de los que teníamos entonces. Y además con un grado de efectividad y de profesionalidad magnífico, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. No es por nada, pero somos la comunidad autónoma con menor número de delitos. Bien, es verdad que hay un tipo de delito que sigue incrementándose continuamente, que son los informáticos, donde tenemos enormes dificultades para realizar labores de prevención. Igual que tenemos el resto de los delitos muy por debajo de la media nacional, este tipo empieza a subir y alcanzará la media nacional, desgraciadamente».