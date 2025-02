«Quiero independizarme, pero con 600 euros al mes es imposible»

María Isabel Paz vive en casa de su madre en Cáceres y le gustaría emanciparse, pero su situación económica actual no se lo permite. Ella ... es el ejemplo de lo que le sucede a muchos de los jóvenes en Extremadura.

«Me gustaría independizarme pero con 600 euros al mes de sueldo y el precio del alquiler es imposible. Si alguien hace eso y, además, paga facturas, come y se va a tomar un café los domingos con los amigos, que venga y me diga cómo lo hace. Yo no conozco a nadie», comenta esta joven de 27 años.

Ella se ha especializado, a base de estudiar, en el sector de la belleza. Cursó los grados superiores de Estética y Peluquería y tiene formación en Empresa y Marketing. También ha realizado cursos de barbería y maquillaje.

Su formación ha hecho que encuentre trabajo en un centro de estética en el que trabaja a media jornada. «Estoy muy a gusto y espero que dure mucho tiempo», dice.

A ella le gustaría trabajar más horas. «Eso sería maravilloso, pero o tienes muchísimos estudios para competir con los demás profesionales del sector o es complicado. Además, muchas veces son las empresas las que no quieren contratar porque aumentan sus gastos. Es un círculo vicioso», lamenta María Isabel, que de tanto buscar pisos para alquilar conoce muy bien el mercado.

Precio de los alquileres

«Ha subido todo mucho desde que acabó la pandemia. Hace unos años intenté irme a vivir a Málaga, pero en ciudades así te piden muchísimos avales y pagar grandes cantidades de dinero por adelantado. En Cáceres no sé si eso pasa, pero en Badajoz, donde también he vivido, cuando te vas a un piso tienes que pagar la fianza y en algunos casos hasta tres meses. En total, tienes que hacer un desembolso de casi 2.000 euros de los que no dispones», apunta.

Lo sabe bien porque antes de vivir en Cáceres con su madre, estuvo independizada por un tiempo en Badajoz. Allí estudiaba y, además, trabajaba a media jornada y durante los fines de semana.

Pensión de orfandad

Además, contaba con la ayuda de una pensión de orfandad. «Mi padre falleció y he estado cobrando hasta los 25 años. Eso ya ha acabado y el sueldo actual no me da para independizarme», reconoce.

Cuando se le pregunta por la posibilidad de comprar una casa, dice que puede ser más rentable a largo plazo, pero es consciente de la realidad. «En los bancos, con mi sueldo, es evidente que no me van a conceder una hipoteca».

Mientras tanto y, hasta que la situación mejore, María Isabel seguirá viviendo en casa de su madre. «Yo me llevo muy bien con ella y vivo muy bien, pero es cierto que cuando tienes una edad te apetece independizarte», cuenta.

«Las tareas de la casa nos las repartimos entre las dos. Es como si fuéramos compañeras de piso», dice María Isabel, que añade que muchos de sus amigos se han adentrado en el mundo de las oposiciones para intentar hacerse con una plaza de funcionarios. «Buscan seguridad porque ahora los contratos indefinidos ya no dan garantía», concluye.