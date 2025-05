«Queremos estar más delgados, tener estudios, viajar... y eso estresa mucho»

Es probablemente el psicólogo más conocido de España y, gracias a sus libros, todos 'superventas', se ha convertido en un ameno divulgador que aborda la ... psicología cognitiva y conductual. Rafael Santandreu (Barcelona, 1969) volvió este miércoles a Badajoz para hablar de su último título 'El método para vivir sin miedo' (ed. Grijalbo, 2023, 256 páginas), donde a través de una veintena de testimonios sigue naturalizando terapias que hasta hace poco eran tabú. Para él, ante la ansiedad, el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y la hipocondría «solo hay que aceptar, afrontar, flotar y dejar pasar el tiempo».

El público, los lectores, le agradecen sus consejos y acuden a sus charlas, donde ayuda a superar muchas barreras mentales que, según ha asegurado, son más frecuentes cuanto mayor es el nivel económico de las personas. También se sorprendió de que los niveles de ansiedad entre jóvenes universitarios hayan subido en los últimos años, según ha constatado en encuestas recientes que le han hecho reflexionar.

Para Santandreu, algo estamos haciendo mal. «Por un lado nuestra vida cada vez es más exigente. Queremos estar más delgados, tener más estudios, viajar... y eso estresa muchísimo. Por otro, cada vez hay menos educación en valores, ya sean filosóficos, religiosos o espirituales que contienen principios muy protectores a nivel psicológico».

Sobre esto último abundó el experto durante una charla del Aula de Cultura de HOY, patrocinado por la Fundación Vocento, Cajalmendralejo y Conesa que prácticamente llenó la sala habilitada en el Palacio de Congresos de Badajoz.

Ampliar Público de la charla este miércoles por la tarde en Badajoz. José Vicente Arnelas

Rafael Santandreu expuso casos reales de pacientes que atiende su equipo y detectó que hoy día carecemos de educación filosófica o espiritual, ya que el sistema insiste en que nos formemos tecnológicamente. El psicólogo avanzó parte del contenido de su último libro, que tendrá que ver con el miedo a la muerte y relató el caso de una madre con ELA que vivía aterrada y que consiguió acabar sus días «en paz, sosegada y feliz» gracias a lecturas espirituales.

Esta opción, a menudo controvertida, aseguró que cada vez tiene más base científica, ya que se ha empezado a estudiar hace apenas cuarenta años lo que se denomina ECM (Experiencias Cercanas a la Muerte) y la literatura al respecto cada vez es más sólida, dijo. Esta tiene que ver con pacientes a punto de morir que coinciden en su relato sobre cómo ven el momento en que salen de su cuerpo y se elevan hacia el típico túnel por donde ven desfilar personas y momentos de su vida antes de «resucitar» clínicamente. «¿Es real o es una alucinación?», se preguntaba este miércoles el psicólogo, quien defiende que al morir los humanos entramos en otra dimensión.

Y es que para él esta concepción de que existe un 'más allá' ha sido el sustento de dioses inventados a lo largo de nuestra existencia y gracias a ellos la experiencia vital se ha hecho más llevadera, no como ahora debido a un ateísmo galopante. «La historia de las religiones no es más que la historia de las experiencias cercanas a la muerte. Son experiencias del ser humano, no ilusiones», dijo apoyándose en los testimonios recabados por un cardiólogo holandés muy respetado en la comunidad científica.

El experto reivindicó la filosofía y la espiritualidad para superar el miedo a la muerte

La periodista del diario HOY, Marisa García, planteó al ponente si es preciso aprender a sufrir para no sufrir. «No nos gustan la emociones negativas, pero son necesarias», contestó Santandreu, que habló de la poca tolerancia hoy día de los menores cuando no reciben lo que piden o de cómo los adultos sufren por cuestiones tan simples como el insomnio.

Su receta es restar importancia a la mayoría de situaciones que generan ansiedad en las personas, desde el miedo a no dormir, hablar en público o la vergüenza por el qué dirán. «Esto último –señaló– es muy curioso e impide cambios de rumbo vitales cuando uno se plantea otro trabajo o cambiar de pareja, pero la realidad es la de los tres tercios, que quiere decir que, hagas lo que hagas, un tercio lo aplaudirá, otro tercio le pondrá pegas y al otro tercio le dará igual».

La periodista también le preguntó sobre si las redes sociales están influyendo para que aumenten nuestros miedos.Él cree que no. «Si estás bien amueblado mentalmente –señaló– no te afectarán y puedes aprovechar lo bueno que tienen y esquivar lo malo». En el turno de preguntas del público también salió a colación la escasez de recursos del sistema nacional de salud. «Hay que invertir a tope en educación emocional en las escuelas –pidió el psicólogo– y no tanto en que la economía tire mejor». Y es que, rescatando una metáfora anterior sobre el Ferrari que dijo que queremos que sea nuestra sociedad, esto último equivale a que «tengamos un motor muy bueno, pero nos falte el volante».