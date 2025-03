Todos los pueblos de Tentudía abren las piscinas públicas tras dos años de sequía

La comarca de Tentudía, en el sur regional, volverá a abrir todas sus piscinas municipales este verano. Junto a la Campiña Sur, en el sureste ... extremeño, han sido las dos comarcas que debieron adoptar en los dos últimos años una medida tan impopular pero lógica como la de suprimir el servicio de baños públicos por culpa de la sequía.

En realidad, ni en 2022 ni en el pasado 2023 el cierre de las piscinas municipales fue total. Algunos ayuntamientos decidieron saltarse una decisión que fue adoptada en el seno de las mancomunidades. La sortearon aduciendo que no iban a usar agua de la red de abastecimiento corriente sino de pozos. El año pasado, Bienvenida fue el único municipio de Tentudía que decidió abrir su piscina pública. El resto de localidades decidieron no hacerlo. En 2022 solo abrieron Bienvenida y Montemolín.

En la mancomunidad de Tentudía (unos 21.000 habitantes) están Monesterio, Calera de León, Segura de León, Bodonal de la Sierra, Fuentes de León, Cabeza la Vaca, Fuente de Cantos, Bienvenida y Montemolín. Además, aunque no forma parte de la asociación de municipios, está conectada a la red para el suministro de agua Calzadilla de los Barros.

El embalse de Tentudía es el principal suministrador de agua a estos pueblos. Sin embargo, su endémica situación de emergencia, con una presa con menos de un 1 hectómetro cúbico casi siempre en los últimos tiempos, ha empujado a la apertura de pozos en la comarca. Algunos, antiguos pero que estaban en desuso; otros, nuevos sondeos. Hasta seis, entre Calera y Monesterio.

«Las piscinas públicas son un reclamo. Mucha gente de fuera no vendrían a los pueblos sin estas instalaciones» Felicidad Hernández Presidenta de la mancomunidad de Tentudía

Las lluvias de invierno y primavera pasado han aliviado la situación. Tanto que en el caso de la presa de Tentudía oficialmente se ha pasado de estar en situación de emergencia a la de alerta. Ahora acoge 2,2 hectómetros cúbicos. Esto significa tener reservas para más o menos un año. Descartada la opción de construir un nuevo embalse, de mayor capacidad, la solución que se ha dado por parte del Gobierno es la interconexión con el embalse de Los Molinos. Una obra, empero, de largo plazo: no estará antes de 2030.

«La situación sigue siendo complicada pero ha mejorado mucho. Llevábamos ya dos años sin abrir la piscina y hemos primado no castigar más a los vecinos que no podían usar ese servicio. Eso sí, cogiendo agua de pozo, no del pantano, y siguiendo ahorrando agua lo máximo. No se puede perder esa concienciación», reseña Loli Vargas, alcaldesa de Monesterio (4.254 habitantes).

«Las piscinas públicas son un reclamo. No solo para la gente que vive habitualmente en estos pueblos sino para aquellos que en verano suelen desplazarse a sus localidades de origen desde otros sitios del país. Muchos no vendrían sin poder ir a la piscina pública», indica Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad de Tentudía.

Ampliar Monesterio abrirá su piscina municipal dentro de un mes, aproximadamente. I. A.

Uso limitado para el agua de la red

Explica que todos los alcaldes de la comarca han acordado que se abran las piscinas públicas «atendiendo a la demanda de este servicio por parte de la ciudadanía». Cada ayuntamiento elegirá cuándo. La idea general es hacerlo en la tercera semana de este mes.

El llenado de piscinas, así como el riego del césped y de las plantas, se hará con el agua de los pozos habilitados, no del embalse.

Hernández apela a a la responsabilidad para utilizar las piscinas públicas y evitar el llenado de las privadas «haciendo un ejercicio de responsabilidad común».

Agrega que la concienciación junto con las obras de emergencia realizadas (los pozos) «han sido clave para no vernos en situación de cortes puntuales o prolongados del suministro de agua. Sigamos manteniendo esta prudencia por el bien de todos».

La mancomunidad de Tentudía recuerda «que está totalmente prohibido« el llenado de piscinas tanto públicas como privadas, así como el limpiado de calles y riego de jardines públicos, con agua de la red. »La situación sigue siendo muy complicada y agradecemos vuestra colaboración y comprensión«, finaliza Felicidad Hernández.