El pueblo más torero de España está en Extremadura

Buena parte de la vida en El Batán gira en torno a la plaza de Manolete, que hace esquina con la calle Luis Miguel Dominguín, la paralela a la calle Joselito, ambas separadas por la calle Antonio Ordóñez, que termina en la calle Diego Puertas, una de las más largas del pueblo junto a la de Jaime Ostos. En el callejero local están también Enrique Ponce, Julio Aparicio, El Litri, Palomo Linares, José Tomás, El Gallo, el placentino Juan Mora, Chamaco, El Viti... Y desde el pasado día 1, el extremeño Emilio de Justo.

«Creo que son 17 las calles que tiene el pueblo», informa Bienvenido Garrido, que durante veinte años fue alcalde de Guijo de Galisteo, el ayuntamiento al que pertenece El Batán (788 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística), el pueblo donde todas las calles tienen nombres de toreros. En rigor: todas menos tres, que si hacemos caso a Google Maps, se llaman travesía uno, travesía dos y travesía tres... Probablemente, es cuestión de tiempo que pasen a estar dedicadas a algún matador.

«La tradición tiene que ver con el nombre del pueblo y La Venta del Batán, donde se guardan los toros para las ferias de Madrid» Bienvenido Garrido Exalcalde

En esta esquina del mapa regional (Valle del Alagón, a 16 kilómetros de Coria y 35 de Plasencia), los carteros y repartidores lo tienen fácil: si la dirección no lleva nombre de torero –o no figura la palabra travesía–, es que hay un error y hay que devolver el envío a la furgoneta.

«La tradición de ponerle a todas las calles nombres de toreros tiene que ver con La Venta del Batán, en Madrid, donde se guardan los toros de las ferias que se celebran en la capital», explica Garrido. Durante su extenso mandato (cinco legislaturas con tres partidos diferentes), recuerda, se inauguró la calle dedicada a Juan Mora, que asistió al acto simbólico de inauguración de su placa. También lo hizo el pasado 1 de marzo Emilio de Justo, uno de los referentes en el actual escalafón de la fiesta nacional. Nacido en Torrejoncillo –donde el mes pasado inauguraron también una calle en su honor–, se desplazó el primer día del mes hasta El Batán y agradeció el gesto que el municipio ha tenido con él. También acudió Manuel Martín Castizo, consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura.

Ampliar Emilio de Justo, durante el acto celebrado el pasado 1 de marzo. David Palma

Él y Mora son los únicos espadas que han visitado la localidad extremeña con motivo de la inauguración de una calle con su nombre, explica el exregidor, que afirma también que «no está claro el motivo por el que el pueblo fue bautizado con el nombre que tiene desde su fundación».

Ampliar Plaza de Manolete, uno de los lugares de referencia del pueblo situado en el Valle del Alagón. Palma

«Un batán –explica Garrido– es un lugar en el que se curten pieles, y hay quien dice que antiguamente había uno en la zona, pero lo cierto es que yo he indagado y no he encontrado argumentos que apoyen esta tesis». En la localidad hay también quien sostiene que la denominación se debe a la afición taurina del arquitecto que diseñó el pueblo, uno de los que construyó en torno a 1957 el Instituto Nacional de Colonización, dependiente del Ministerio de Agricultura. En las fiestas patronales de El Batán, el protagonista es, cómo no, el toro.