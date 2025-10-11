HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Corrida de toros en la plaza de Olivenza en una foto de archivo. HOY

El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa

El Grupo Socialista eligió a la diputada pacense Maribel García para exponer en el Congreso la abstención de su partido

J. López-Lago

J. López-Lago

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:48

La tauromaquia es un asunto complicado de gestionar para partidos de izquierdas que tratan de ser transversales como el PSOE, que hasta ahora elige proteger ... la denominada 'fiesta nacional'. El pasado martes se tramitó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada con 715.000 firmas para eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España por su consideración de patrimonio cultural. El PSOE, con su abstención, resultó decisivo para hacerla decaer y proteger así el status quo del que goza la tauromaquia, contentando así a PP y Vox, que votaron en contra. Inevitablemente, su abstención irritó a socios del gobierno como Podemos o Sumar, opuestos a la fiesta de los toros. Una extremeña, la diputada por Badajoz Maribel García López, fue la elegida para defender la postura del Grupo Socialista.

