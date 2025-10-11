El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa

La tauromaquia es un asunto complicado de gestionar para partidos de izquierdas que tratan de ser transversales como el PSOE, que hasta ahora elige proteger ... la denominada 'fiesta nacional'. El pasado martes se tramitó en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada con 715.000 firmas para eliminar la protección legal que tiene actualmente la tauromaquia en España por su consideración de patrimonio cultural. El PSOE, con su abstención, resultó decisivo para hacerla decaer y proteger así el status quo del que goza la tauromaquia, contentando así a PP y Vox, que votaron en contra. Inevitablemente, su abstención irritó a socios del gobierno como Podemos o Sumar, opuestos a la fiesta de los toros. Una extremeña, la diputada por Badajoz Maribel García López, fue la elegida para defender la postura del Grupo Socialista.

Lo que llegó al pleno del Congreso fue una Proposición de Ley para la derogación de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre que hace 12 años aprobó con mayoría absoluta el Partido Popular cuando llegó una ILP en sentido contrario que ponía el acento en la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP que se votó esta semana en el Congreso de los Diputados pretendía que las comunidades autónomas tuvieran más margen para regular cada una sus festejos taurinos.

Para la diputada del PSOE, no es cuestión de coincidir con PP o Vox «sino de gestionar con serenidad algo que demuestra que nuestra sociedad no es homogénea. Nosotros como partido de Gobierno tenemos votantes de todo tipo, taurinos que respetan profundamente la tauromaquia y antitaurinos. Y como representamos a tantas personas debemos ser consecuentes y responsables. En 2013 el grupo socialista se abstuvo y Torres Mora (diputado socialista por Málaga) dijo 'ni prohibir ni promover, respetar'».

Al final, la votación del pasado martes se saldó con 57 votos a favor de Sumar, Podemos, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís; 169 votos en contra de PP, Vox y UPN; y con la abstención de 118 del PSOE y del diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos, con lo que la derogación de la ley del PP de 2013 no será tramitada y sigue vigente.

Esta ILP se basa en que la regulación del desarrollo de los espectáculos taurinos no es uniforme para todo el territorio español, y son las comunidades autónomas las que tienen competencias para regular dichos espectáculos, tanto en la plaza como en la calle, mediante normas propias, lo cual pretendía ser modificado.

Según razona la diputada por Badajoz que expuso la postura de su grupo, «hay comunidades autónomas donde los toros han ido desapareciendo de manera natural y comunidades donde sigue siendo una actividad cultural y económica muy importante».

Extremadura rural y ganadera

Aunque García se limitó a hacer visible la postura de su grupo parlamentario, para ella, a preguntas de este diario, Extremadura está en el segundo grupo. «Aquí la tauromaquia ha estado presente de siempre. Nuestra dehesa es un sitio maravilloso para el toro bravo y Extremadura ha legislado con los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara de manera lógica y coherente atendiendo a la realidad de nuestra región, eminentemente rural y ganadera».

García empleó siete minutos en la tribuna del Congreso para exponer la posición de su partido y empezó invocando la figura del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, enterrado un día antes en Olivenza, al que calificó como «persona taurina, pero de carácter dialogante, tolerante y constructor de convivencia». También recordó que él impulsó el 'Libro Blanco de la Tauromaquia' para que se expresaran los que estuvieran a favor y en contra de la fiesta de los toros. Aquel documento lo anunció Vara en 2022 para recoger las nuevas realidades alrededor de la fiesta.

Según manifestó la diputada extremeña desde la tribuna del Congreso para justificar la abstención de su partido, «proteger el toro es proteger la dehesa», dijo antes de llevar su intervención a otros asuntos como la falta de recursos para sofocar muchos de los incendios de este verano o la manera unilateral en que el PP aprobó la ley en 2013.

No buscar confrontación

En el PSOE no resulta sencillo gestionar asuntos como el de la tauromaquia. Hay que tener en cuenta que el pasado 23 de septiembre una portavoz de la plataforma que impulsó esta ILP para desproteger la tauromaquia, la abogada Cristina Ibáñez, escuchó en la Comisión de Cultura del Congreso de la portavoz del PSOE, Marc Lamuá, del PSC, que los socialistas no harían «oídos sordos» a la tarea de «más de 3.000 voluntarios y más de 715.000 firmas por lo que representan».

Maribel García justificó este martes la postura de su partido diciendo que «respetamos a quien firma la iniciativa, pero también a quienes piensan diferente», por eso habló de «gestionar con serenidad una cuestión que demuestra hasta qué punto nuestra sociedad es plural y diversa y cómo ejercer la responsabilidad política en un tema que exige más cabeza fría que ruido».

García reconoció a HOY que si en su partido ha habido debate sobre esta cuestión se debe a que sus cargos y militantes proceden de diferentes comunidades autónomas, tanto de aquellas donde apenas existe la tauromaquia como allí donde sí es una gran actividad.

La política pacense cree que su partido está dispuesto a escuchar siguientes propuestas en el futuro sobre esta fiesta y afirma que tienen un canal de diálogo abierto con el ministro de cultura Ernest Urtasun (de Sumar y declarado antitaurino), pero en cualquier caso opina que «no es un tema que preocupe ahora mismo a los españoles , así que no debemos buscar temas de confrontación ni poner el acento en lo que puede desunirnos», indicó a HOY.