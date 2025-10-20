HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Sánchez Cotrina ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que el puente lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara. Jorge Rey

El PSOE pide que el nuevo puente de Alcántara lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

El secretario general del PSOE provincial de Cáceres lanza una campaña de recogida de firmas para trasladar la propuesta a los partidos políticos y a la Junta

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:53

Comenta

El secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que el nuevo puente de Alcántara ... , inaugurado este 20 de octubre, lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  6. 6

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  7. 7

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  8. 8 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  9. 9

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  10. 10

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE pide que el nuevo puente de Alcántara lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

El PSOE pide que el nuevo puente de Alcántara lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara