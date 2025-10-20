El PSOE pide que el nuevo puente de Alcántara lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

El secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que el nuevo puente de Alcántara ... , inaugurado este 20 de octubre, lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara.

Lo ha lanzado a través de la plataforma online change.org para que los ciudadanos se sumen a su iniciativa y poder trasladar la propuesta a los partidos políticos y a la Junta de Extremadura.

«Hay pocos emblemas de nuestra tierra que simbolicen lo que es el puente de Alcántara. Es pasado, es presente, es raíz, es identidad, es La Raya, es la vida de los extremeños y extremeñas en su máxima expresión. Lucha, esfuerzo, sacrificio y fortaleza. Él quiso conservarlo, protegerlo y cuidarlo. Por eso ideó el nuevo puente. Y aunque no quiera nombres ni medallas ni calles, va a entender que queramos que lleve el suyo. Porque también sabía que él ya no es solo él, él es Extremadura», ha escrito en sus redes sociales Sánchez-Cotrina, que también ha estado en el acto de inauguración del nuevo viaducto.

En él, además, ha estado presente el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien ha tenido un recuerdo para Guillermo Fernández Vara asegurando que el contrato de construcción se firmó bajo su mandato.

Hay que recordar que la construcción de un nuevo viaducto junto al monumento romano es una reivindicación histórica que tiene por objetivo la conservación de esta joya arquitectónica que lleva en pie casi dos mil años y, hasta ahora, aguantaba el tráfico rodado de 600 vehículos diarios.

En la nueva infraestructura, un viaducto de 410 metros, se han invertido cerca de 23 millones de euros y tiene tres tramos. El más importante es el que discurre sobre el Tajo casi paralelo al monumento romano y ocupa 270 metros. Conecta con la carretera EX-117 en la orilla derecha del río, mientras que de la izquierda parte un pequeño puente que salva un terreno situado por encima del cauce.

Cuenta con un arco de 180 metros hecho con dos millones de kilos de acero corten. Fue precisamente el encarecimiento de este material a raíz de la guerra en Ucrania uno de los motivos que retrasó el inicio de la obras.

Finalmente, tras el aumento presupuestario necesario desde los 17 millones de euros iniciales, los movimientos de tierra para el inicio de la obra comenzaron a finales de 2022. El pliego marcaba 27 meses -dos años y tres meses- para completar los trabajos. Un plazo que se ha superado ligeramente.

Eso no ha impedido que se cumplan las previsiones más recientes y que el puente haya estado concluido en el verano del presente año, como marcaron los responsables de los trabajos cuando las obra dejó atrás todos los impedimentos y cogió velocidad.