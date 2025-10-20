HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La inauración del nuevo puente ha atraído a numerosos vecinos de la localidad coincidiendo con la festividad local por San Pedro de Alcántara. JORGE REY

El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

María Guardiola inaugura la infraestructura de 410 metros que abre al tráfico para servir de alternativa al monumento romano que soportaba 600 vehículos diarios

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:05

Comenta

El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad. Con 410 metros se ha inaugurado este lunes en un acto con mucha expectación. Más ... de dos centenares de vecinos han sido testigos de la apertura de este viaducto tras años de reivindicación para que hubiera una alternativa de tráfico al monumento romano que, hasta ahora, aguantaba el paso diario de 600 vehículos.

