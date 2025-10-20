El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad. Con 410 metros se ha inaugurado este lunes en un acto con mucha expectación. Más ... de dos centenares de vecinos han sido testigos de la apertura de este viaducto tras años de reivindicación para que hubiera una alternativa de tráfico al monumento romano que, hasta ahora, aguantaba el paso diario de 600 vehículos.

«Esto es importantísimo, ya es hora de que se jubile el puente romano, tiene que descansar», decía la vecina de esta localidad Petri Caro justo cuando la presidenta de la Junta, María Guardiola, llegaba en su coche oficial para inaugurar la nueva construcción, junto al consejero de Infraestructuras, Manuel Martín.

«Esta obra, además de ser un viaducto moderno, era un anhelo de toda la comarca y de la sociedad extremeña desde hace mucho tiempo y hoy por fin se ha materializado. El puente romano, que lleva en pie casi dos mil años, fue construido para durar y emocionar, pero la vida avanza y exigía una solución acorde a estos tiempos: un viaducto nuevo integrado en el paisaje que da respuesta a las necesidades de hoy, pensado para circular con seguridad y para que nadie más tenga que preocuparse de la conservación de esta joya, de este tesoro romano», ha dicho Guardiola desde un atril que se ha convertido en mirador desde el que ver el imponente monumento romano y el nuevo viaducto sobre el río Tajo.

Desde él, y ante la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, emocionada, también ha anunciado que la Junta ya ha iniciado los trámites para que el puente romano sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

Tras ese anuncio se ha procedido al corte de la cinta después de un paseíllo de Guardiola por el nuevo viaducto junto a vecinos que han gritado en varias ocasiones ¡viva el puente de Alcántara!

Tampoco han faltado a esta cita, una de las más multitudinarias de las últimas inauguraciones en la región, numerosos políticos de PP y PSOE. Entre ellos ha estado el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo.

200 millones de kilos de acero

Hay que recordar que la reivindicación de construir un nuevo viaducto comenzó en 2009 y empezó a ver la luz en 2022, cuando se iniciaron los movimientos de tierra y, tras varios contratiempos por el encarecimiento de los materiales, finalmente se abre al tráfico tras armar 200 millones de kilo de acero y realizar sus correspondientes pruebas de carga.

El nuevo puente está dividido en tres tramos. El más importante es el viaducto sobre el Tajo, que discurre casi paralelo al monumento romano y ocupa 270 metros. Conecta con la carretera EX-117 en la orilla derecha del río, mientras que de la izquierda parte un pequeño puente que salva un terreno situado por encima del cauce.

Uno de sus elementos más destacados es el arco de 180 metros, que se apoya sobre diez pilastras, las más pequeñas de 2,4 metros de alto (en la parte central del tablero) y las más altas de 24. Además, incorpora una pasarela peatonal que ofrece una nueva perspectiva del puente romano y de la presa, lo que le otorga un lugar destacado en el catálogo de infraestructuras viarias de Extremadura.

En ella se han invertido cerca de 23 millones de euros. En un principio iban a ser 17 pero se tuvo que incrementar debido al aumento de los costes de los materiales tras la guerra en Ucrania, lo que también ha retrasado las obras.

Con este nuevo puente de Alcántara, el viaje entre la región extremeña y Portugal cambian. Se convierte en uno de los tres viaductos, junto al de Cedillo y al que se proyecta sobre el río Erjas, en la autovía autonómica EX-A1, infraestructuras todas ellas clave para las comunicaciones con el país vecino.