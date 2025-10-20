HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una vecina fotografía el puente romano de Alcántara desde el nuevo viaducto.

Una vecina fotografía el puente romano de Alcántara desde el nuevo viaducto. Jorge Rey

La Junta iniciará los trámites para que el puente romano de Alcántara sea patrimonio de la humanidad

El monumento de casi dos mil años de historia ya no tiene que soportar el tráfico rodado gracias a la inauguración de un nuevo viaducto

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:01

Comenta

La Junta de Extremadura iniciará los trámites para solicitar a la Unesco que el puente romano de Alcántara sea declarado patrimonio de la humanidad, una ... reivindicación que hasta ahora era complicada lograr pues este monumento de casi dos mil años seguía aguantando el tráfico rodado de 600 vehículos diarios, con el peligro que eso conlleva para su conservacion.

