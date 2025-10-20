La Junta iniciará los trámites para que el puente romano de Alcántara sea patrimonio de la humanidad

La Junta de Extremadura iniciará los trámites para solicitar a la Unesco que el puente romano de Alcántara sea declarado patrimonio de la humanidad, una ... reivindicación que hasta ahora era complicada lograr pues este monumento de casi dos mil años seguía aguantando el tráfico rodado de 600 vehículos diarios, con el peligro que eso conlleva para su conservacion.

Desde este 20 de octubre eso cambia con la inauguración de un nuevo viaducto de 410 metros que se abre este lunes al tráfico y sirve así de descanso a esta joya arquitectónica.

El anuncio lo ha hecho la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ante la alcaldesa de Alcántara, Mónica Grados, en el acto de la inauguración del nuevo viaducto que ha congregado a dos centenares de vecinos y numerosas autoridades políticas tanto del PP como del PSOE.

«Después de una inversión de 23 millones de euros este puente simboliza la apuesta decidida de la comunidad autónoma por transformarse. No solo se ha construido una nueva vía para el tráfico rodeado y peatonal sino que se ha diseñado un espacio para experimentar la historia viva. Además, está situado en un entorno inmejorable con gran valor, el Parque Natural del Tajo Internacional Reserva de la Biosfera transfronteriza», ha asegurado Guardiola.

Ha indicado que además la antigua carretera se va a convertir en un camino peatonal iluminado que va a cerrar un itinerario accesible «para unir lo mejor de dos épocas y dos obras maestras».

«Extremadura es una tierra que sabe mirar su historia para construir un futuro de progreso y sostenibilidad. Así que quiero aprovechar esta inauguración para decirle a la alcaldesa que ya estamos trabajando porque vamos a iniciar los trámites para pedir a la Unesco que el puente romano de Alcántara sea declarado patrimonio de la humanidad porque por supuesto lo merece», ha añadido Guardiola.

Con ese anuncio Guardiola ha terminado un discurso que ha precedido al corte oficial de la cinta en el nuevo viaducto. En concreto, la vía por la que desde esta misma mañana ya pasan vehículos, está formada por tres tramos.

El más importante es el viaducto sobre el Tajo, que discurre casi paralelo al monumento romano y ocupa 270 metros. Conecta con la carretera EX-117 en la orilla derecha del río, mientras que de la izquierda parte un pequeño puente que salva un terreno situado por encima del cauce.

Hay que recordar que ya es 2019 los grupos de la Asamblea de Extremadura se unieron para instar a las administraciones a trabajar conjuntamente para impulsar la candidatura del Puente Romano de Alcántara a Bien Patrimonio de la Humanidad.

El objetivo en ese momento es que fuera incluido en la denominada Lista Indicativa que elabora el Ministerio de Cultura con los bienes susceptibles de ser declarados como tal, en base a la cual se seleccionan las candidaturas de sitios para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial.