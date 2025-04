El PSOE pide información en la Asamblea sobre cada uno de los nuevos altos cargos de la Junta

El gobierno de coalición de PP y Vox decidió el pasado julio modificar la ley del estatuto de los cargos públicos de Extremadura, de 2014, ... para evitar que tuvieran que comparecer antes de su nombramiento. El objetivo, según argumentó entonces el PP, era evitar que estas comparecencias ralentizaran la formación del nuevo Ejecutivo regional, puesto que para llevarlas a cabo agosto tendría que haber sido declarado mes hábil o bien habría que haber esperado hasta después de las vacaciones estivales, hasta septiembre, para las comparecencias y posteriores nombramientos.

Ni a PSOE ni a Unidas por Extremadura le valió la explicación y ambos partidos consideraron que la modificación del bipartito había sido un ataque a la transparencia. Un perjuicio que los socialistas tratan ahora de enmendar con peticiones de información en la Asamblea.

Fue precisamente en 2019 cuando el PSOE introdujo la obligación de que los altos cargos (directores generales y gerentes de organismos públicos, entre otros) comparecieran en la comisión correspondiente en el Parlamento regional antes de su nombramiento efectivo para presentar su currículo y exponer sus bienes e intereses ante los parlamentarios, así como someterse a preguntas de los diputados.

Este requisito se aplicó por primera vez en la pasada legislatura, en la formación del último gobierno de Guillermo Fernández Vara, y permitió conocer los méritos y los intereses de los nuevos cargos. Es el motivo por el que tanto PSOE como Unidas por Extremadura reclamaron a PP y Vox que mantuvieran las comparecencias. Desde su punto de vista, se trata de una información precisa «tanto para los ciudadanos como para la oposición», recalcó entonces la portavoz socialista, Soraya Vega.

El PSOE quiere paliar la supresión de las comparecencias y con este fin ha registrado en la Asamblea 67 solicitudes de información, «una por cada alto cargo nombrado hasta la fecha por el PP», detalla José María Vergeles, diputado que firma las peticiones en calidad de coordinador y portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión de Administración Pública.

«Se tiene que saber si hay conflictos de intereses en esos altos cargos», justifica Vergeles. «En el DOE viene precisamente hoy (por ayer) un primer ejemplo del conflicto de intereses del Gobierno de Guardiola, como es el cese de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, como presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura». Sin embargo, se pregunta el exconsejero de Sanidad, «¿qué pasa con el resto de altos cargos que se han nombrado? No tenemos información porque no aparece en el DOE».

Señala que, por ejemplo, «es preciso saber si la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, sigue o no al frente de su empresa de turismo o si el director general de Deportes, Santiago Amaro, mantiene su actividad empresarial, porque son incompatibles con sus nombramientos como altos cargos». Vergeles aclara que «quiero pensar bien, pero son datos que los ciudadanos y la oposición debemos conocer». Porque, añade, «es preciso que se deje claro que no hay conflictos de intereses, que los nuevos altos cargos de la Junta de Extremadura no incurren en incompatibilidades».

Los datos pedidos

Especialmente, dice también, «porque en este asunto, con el PP, llueve sobre mojado». Recuerda que en la única legislatura de los populares al frente de la Junta, con José Antonio Monago entonces como presidente autonómico, «tuvo que dimitir el consejero de Salud cuando se supo que mantenía una consulta de oftalmología en Elvas». Cree Vergeles que, «con estos antecedentes», se requiere información detallada de los nuevos altos cargos del bipartito de PP y Vox.

Por eso, «hemos registrado las solicitudes en la Asamblea, para conocer los datos a los que antes se accedía con las comparecencias eliminadas». En concreto, en cada una de las 68 peticiones presentadas hasta la fecha, el PSOE pide conocer la información relativa a la formación y experiencia profesional, actividades desarrolladas, copia de los bienes, derechos, intereses y rentas y «cualquier otra documentación que haya formado parte de la moción previa al nombramiento por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura».

En definitiva, zanja Vergeles: «Hay asuntos que se publican en el DOE y está muy bien, pero hay otras cosas que no se publican y que hay que conocer en aras a la transparencia».

Por último, respecto a la agilidad para formar la estructura del nuevo gobierno, precisamente el argumento dado por el PP para suprimir las comparecencias de los altos cargos, Vergeles lamenta que sigan sin nombrarse los gerentes de las áreas de salud. «¿Para cuándo lo van a dejar? Llega septiembre y habrá que diseñar la actividad de los centros sanitarios tras el periodo vacacional de los trabajadores».