El PP afirma que las comparecencias previas de altos cargos suponen paralizar el Gobierno regional

El PP afirma que las comparecencias parlamentarias de altos cargos de la Junta antes de su nombramiento supone la paralización del Gobierno regional, por lo ... que pide su derogación. PSOE y Unidas por Extremadura consideran que esta medida, que se aprobará en el pleno de este jueves en la Asamblea, es un ataque a la transparencia.

Tras la celebración de la Junta de Portavoces, en la que se ha acordado llevar este asunto al próximo pleno, el Grupo Popular ha insistido en la necesidad de reformar la ley en vigor para facilitar la formación del Gobierno de María Guardiola.

Como adelantó HOY, el PP plantea modificar la ley del estatuto de los cargos públicos de Extremadura, del año 2014. En 2019 el PSOE introdujo la obligación de que los altos cargos (directores generales y gerentes de organismos públicos, entre otros) comparezcan en la comisión correspondiente en la Asamblea antes de su nombramiento efectivo para presentar su currículo y exponer sus bienes e intereses ante los parlamentarios, así como someterse a preguntas.

Este requisito se aplicó por primera vez en la pasada legislatura, en la formación del último gobierno de Fernández Vara. Pero tras las elecciones de mayo la investidura de María Guardiola no ha tenido lugar hasta la segunda mitad de julio y su gobierno no tomó posesión hasta el pasado día 21. De hecho, aún no hay comisiones informativas en la Asamblea, que se adaptan a la estructura del Ejecutivo autonómico. La obligación de comparecer obligaría a declarar agosto mes hábil o bien habría que esperar hasta después de las vacaciones.

El PP no presentó su propuesta de ley hasta la semana pasada, a pesar de que la constitución de la Asamblea tuvo lugar el 20 de junio y el acuerdo con Vox, cuyos votos son necesarios para esa reforma, se firmó el 30 de junio. De un modo u otro, lo cierto es que ya no da tiempo para las comparecencias previas de los altos cargos.

Para el portavoz adjunto del Grupo Popular, José Ángel Sánchez Juliá, la derogación de ese requisito es «un mero trámite para poder agilizar la formación del gobierno». De lo contrario, según ha indicado, se podría producir una paralización hasta el mes de octubre.

Además, ha recalcado que las comisiones parlamentarias no tienen competencias en los nombramientos, que corresponden al gobierno. También ha asegurado que no se atenta contra la transparencia, ya que se podrá conocer el currículo y los bienes de los altos cargos. Por ese motivo, el PP quiere suprimir una obligación que considera poco operativa. «No podemos estar esperando meses para tener un gobierno plenamente constituido», ha añadido.

Sin embargo, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Vega, considera que la modificación de la ley de cargos públicos «ataca frontalmente a la transparencia en nuestra región». Como ha recordado, fue el PSOE el que introdujo este requisito para dar más facilidades a la oposición y los ciudadanos.

«Derogar la transparencia en Extremadura no es una buena noticia», ha apuntado Vega, quien ha criticado que las primeras decisiones de María Guardiola sean eliminar las consejerías de Igualdad y Transición Ecológica y ahora suprimir las comparecencias previas de los altos cargos.

Por parte de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías considera «gravísimo» que el PP suprima este punto de la ley, ya que las comparecencias permiten conocer los méritos y los intereses de los nuevos cargos, así como facilitar que los miembros de la oposición les hagan preguntas.

«Entendemos que puede haber salvedades», ha indicado, sobre todo cuando apenas queda tiempo para la formación del gobierno antes de las vacaciones de agosto. Pero considera que derogar ese requisito no va en la línea de la apertura de puertas anunciada por María Guardiola en su debate de investidura.

El pleno de este jueves también abordará la toma de posesión de dos nuevos diputados, Gonzalo Blanco por el PP y Álvaro Sánchez Cotrina por el PSOE. Sustituirán a Cristina Teniente y Begoña García Bernal, respectivamente, quienes el pasado domingo fueron elegidas diputadas al Congreso por la provincia de Cáceres.

En el PSOE es el tercer cambio de escaño después de las renuncias de Miguel Ángel Morales y Esther Gutiérrez, quienes ahora ocupan cargos en la Diputación de Cáceres. Ocuparon su lugar Fernando Rodríguez y Rosa Ana Chamorro.

También se esperan cambios entre los populares, con cuatro consejeros que son además diputados (Abel Bautista, Sara García, Mercedes Morán y Elena Manzano), pero por el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto.