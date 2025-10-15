El PSOE extremeño cree que Guardiola busca el adelanto electoral con sus presupuestos

El PSOE extremeño «estudiará con detalle» el borrador de presupuestos autonómicos para 2026 aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta y fijará ... postura una vez conozca todos los números, según ha señalado este miércoles el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien no obstante ha avanzado que, por lo que ya se conoce de las cuentas, les parecen «muy orientadas a los privilegiados». Por este motivo, ha dejado abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad cuando comience el trámite parlamentario.

Gallardo, además, ha mostrado sus sospechas de que, en realidad, el Partido Popular no quiere negociar la aprobación del presupuesto de 2026 para de este modo tener una razón que justifique el adelanto de las elecciones autonómicas, «tal y como quiere Génova, pero en contra de los intereses de los extremeños», ha subrayado. El líder socialista ha solemnizado que, llegado a ese punto, «el PSOE está preparado para las elecciones».

En una primera valoración de los presupuestos que el jueves serán entregados en la Asamblea de Extremadura para comenzar su tramitación, Gallardo ha dejado claro que en estos momentos lo que más les separa del PP para darles su apoyo (en realidad, bastaría con la abstención del PSOE) es la política fiscal. En este sentido, ha insistido en criticar la rebaja a la mitad de la ecotasa que se cobra a los propietarios de Almaraz (que supondría en el tercer año 45 millones de euros), a «empresas con más de 7.000 millones de beneficios como es el caso de Iberdola», mientras María Guardiola se resiste a «dignificar el sueldos de los maestros extremeños o se deja en la estacada las pequeñas empresas del transporte escolar».

«Revindicamos unos presupuestos justos y equitativos, pero con la propuesta de hoy de la señora (Elena) Manzano (consejera de Hacienda) Extremadura seguirá bloqueada» ha añadido el el lider de los socialistas en una comparecencia en Mérida tras la reunión de la comisión ejecutiva regional. «Si no mueve su política fiscal, está eligiendo unos presupuestos de derecha; para eso, con el PSOE que no cuente. Si hablan de diálogo, tienen que dar pasos; y si nos los dan es que buscan otros escenarios», ha añadido Gallardo en alusión a la convocatoria electoral que se ha vinculado a la aprobación de las cuestas del próximo año.

A su juicio, la negociación que ahora se abre para los presupuestos corre el riesgo de convertirse en una excusa para el adelanto de las elecciones al que ya se refirió María Guardiola en el caso de que no se pudieran aprobar los presupuestos de 2026. «Pensamos que están escribiendo un relato para la convocatoria de elecciones como quiere Feijóo», ha señalado. En cualquier caso, Gallardo ha comprometido el estudio en profundidad del borrador una vez que lo tengan en su poder, «porque creemos en la región, en su estabilidad y en su crecimiento».

La reunión de la comisión ejecutiva regional se inició con un minuto de silencio en recuerdo del exsecretario regional del PSOE y expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado día 5 de octubre.