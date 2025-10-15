HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
La ejecutiva regional del PSOE volvió a recordar la figura de Fernández Vara.

El PSOE extremeño cree que Guardiola busca el adelanto electoral con sus presupuestos

Miguel Ángel Gallardo anuncia que «estudiarán con detalle» el borrador aprobado este miércoles, pero avanza que son unas cuentas «para privilegiados» que no comparten

Pablo Calvo

Pablo Calvo

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:47

Comenta

El PSOE extremeño «estudiará con detalle» el borrador de presupuestos autonómicos para 2026 aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta y fijará ... postura una vez conozca todos los números, según ha señalado este miércoles el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien no obstante ha avanzado que, por lo que ya se conoce de las cuentas, les parecen «muy orientadas a los privilegiados». Por este motivo, ha dejado abierta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad cuando comience el trámite parlamentario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  5. 5 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  6. 6 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  10. 10 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El PSOE extremeño cree que Guardiola busca el adelanto electoral con sus presupuestos

El PSOE extremeño cree que Guardiola busca el adelanto electoral con sus presupuestos