El adelanto de Sánchez obliga a Gallardo a volver a presentarse a la Secretaría General del PSOE

El nuevo golpe de efecto de Pedro Sánchez, adelantando un año el congreso federal del PSOE, tiene una repercusión directa en Miguel Ángel Gallardo.

El exalcalde de Villanueva de la Serena, presidente de la Diputación de la Badajoz y secretario general de los socialistas extremeños desde marzo deberá volver a optar al cargo.

Tras el congreso federal, las diferentes federaciones regionales tienen que celebrar sus propios congresos para elegir a sus nuevos secretarios generales y ejecutivas, como paso previo además a los congresos provinciales y municipales. La decisión de Sánchez, por tanto, conllevará la renovación en cascada de todos los órganos del partido.

En el caso de Extremadura, Gallardo indicó este lunes por la mañana que volverá a optar a la Secretaría General: «Dejé el confort de mi alcaldía para afrontar un reto difícil, complejo y titánico, pero también apasionante. Lo hice desde la convicción de que uno siempre tiene que mirar y transitar por caminos que no siempre suelen ser los más fáciles, porque son desconocidos, pero merece la pena y, por eso, me presento para secretario general e intentar ser un presidente de la Junta útil para los Extremeños». Un objetivo en el que se mantiene firme.

Pero la convocatoria de un congreso regional abre también la posibilidad de unas nuevas primarias si hay más de un candidato. Fuentes del partido explican que el proceso que el PSOE extremeño ha vivido recientemente se puede volver a repetir, porque de nuevo los militantes que reúnan los avales suficientes podrán optar al liderazgo del partido.

Más información El PP pide al secretario socialista que muestre su rechazo al concierto catalán con el no de sus diputados

Gallardo prefirió este lunes no pronunciarse aún sobre su postura en el congreso federal, si apoyará o no a Pedro Sánchez. «Eso ahora es política ficción, no se sabe si habrá otros candidatos, el PSOE en un partido plural, veremos cuando se abran plazos y tiempos», aseguró.

En cualquier caso, y a pesar de lo que podría suponer para el presidente de la Diputación de Badajoz tener que volver a competir por el liderazgo del partido, ayer seguró que «agradece» la convocatoria del congreso federal.

«Siempre es una buena noticia porque es un espacio de reflexión y debate en el que podremos definir el modelo de Estado que queremos, porque un asunto clave en el congreso será la financiación autonómica», subrayó.

Por eso, para el líder de los socialistas extremeños, «es una oportunidad para proponer y enmendar y lograr que salga de ese cónclave un sentimiento común», y añadió que el PSOE de Extremadura «está en contra de un modelo que supone un cupo de insolidaridad. El cupo catalán no está en la Constitución y genera desigualdad», declaró.

Resolución

Por la tarde, la ejecutiva regional del PSOE aprobó una resolución en la que se pide un nuevo sistema de financiación «basado en la igualdad y la justicia social». Además, se exige al resto de fuerzas políticas de la región «consenso y diálogo» para negociar una nueva financiación autonómica que atienda «las necesidades de los extremeños para garantizar sus derechos fundamentales».

Los socialistas extremeños insisten en que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe basarse en los «principios de certeza, estabilidad y equilibrio» en el reparto de los recursos públicos. Además, se debe garantizar «la autonomía financiera, la suficiencia, la corresponsabilidad, la solidaridad y la equidad interterritorial», como así recogieron en el programa electoral de 2016.