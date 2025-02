Tras imponerse a Lara Garlito en primarias con el 55,7% de los votos, Miguel Ángel Gallardo ha tomado las riendas del PSOE y ha comenzado a diseñar la nueva etapa del partido.

–¿Cómo valora el 68% de respaldo que ha logrado su ejecutiva? ¿ ... Ha faltado voluntad de integración por su parte?

–La voluntad ha sido plena para conformar una ejecutiva fundamentada en lo que trasladé en primarias. Una ejecutiva que profundizara en un cambio, de hombres y mujeres comprometidos que tienen como objetivo estar en las calles de la región; una ejecutiva con una media de edad de 45 años y que se parece a la sociedad extremeña, con un 55% de mujeres y con más jóvenes que nunca con responsabilidades importantes. Creo que he cumplido con lo que trasladé.

–¿Pero el 68% de respaldo le parece un buen resultado?

–Me parece un buen resultado, y deseo sacar un 68% de los votos en las próximas elecciones.

–En la remodelación de la dirección del grupo parlamentario ha dejado fuera a los afines al secretario provincial de Badajoz. ¿Rafael Lemus es el gran damnificado por su victoria?

–No hay ningún damnificado. Cuando uno da un paso y traslada un mensaje de cambio para conectar nuevamente con la ciudadanía, para impulsar el proyecto socialista desde lo local, no deben sorprender los cambios. En toda mi trayectoria política, si algo me avala, es la valentía para hacer los cambios que considero precisos para mejorar. No hay damnificados. Al revés, lo que hay es gente comprometida, con ganas de trabajar y sumar.

–Los cambios también han afectado a los eventuales. ¿A cuántos y por qué les ha cesado?

–He hecho cambios ahora, los hice en 2003, en 2015 –cuando entré en la Diputación, los cambios afectaron al 100%–, los hice en 2019 y los seguiré haciendo, porque la sociedad espera que no seamos personas conformistas. Siempre los cambios, a quienes los tiene que hacer le producen zozobra, pero lo importante no somos nosotros, sino los extremeños. Además, creo en el derecho a equivocarse y para eso tienes que tener tu propio equipo, personas que estén dispuestas 24 horas a trabajar por el proyecto que tú encabezas.

–Cuando ganó las primarias dijo que todos vestirían la misma camiseta. ¿Se refería a la del PSOE o la del 'niño de la katana' que lucen sus seguidores?

–Es una pregunta descontextualizada. Me refería a la del PSOE.

–¿Le gusta el apoyo del que hacen gala compañeros suyos?

–Que hablen de uno, aunque sea mal. Yo creo que al final es una anécdota, no una noticia. A mí me regalaron una camiseta la misma noche de las primarias.

–Los ceses parece que refuerzan al partido y debilitan al grupo parlamentario, ¿la oposición no se hace desde la Asamblea?

–No, cuando se está en la oposición, se hace desde el partido. La estrategia política se marca desde el partido. Pero no solo no se ha debilitado al grupo parlamentario, sino que se le ha fortalecido, tiene la máxima autoridad.

–El PSOE ha gobernado 36 de 41 años de autonomía, está quizás en su peor momento de respaldo popular e incluso de apoyo interno a su secretario general. ¿Cómo va a remontar?

–Lo que hoy es Extremadura es fruto de los gobiernos socialistas, pero los extremeños deciden en cada momento quiénes quieren que les gobiernen y cuando en una democracia un gobierno no alcanza las expectativas que un votante busca, deja de darle la confianza. ¿Hemos perdido la confianza de los extremeños? En una parte, sí, por eso estamos en la oposición. El problema es que el cambio se produce con la ilusión de encontrar un proyecto mejor y lo que han encontrado los extremeños es un cambiazo. Han pasado de un gobierno de la certidumbre a uno de las mentiras. María Guardiola comenzó mintiendo, antes de ser presidenta en una entrevista en HOY dijo que nunca gobernaría con Vox, después lo reafirmó y la realidad es que hoy gobierna con este partido. Traslada como característica de su política la mentira permanente y la patada al aire.