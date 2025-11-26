HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Piedad Álvarez. HOY
21-D | Elecciones en Extremadura

El PSOE denuncia que la Junta concede 21 ayudas a infraestructuras deportivas a 20 municipios del PP

La portavoz parlamentaria socialista, Piedad Álvarez, señala que es un reparto «descaradamente desequilibrado y sectario»

R.H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

El PSOE extremeño ha acusado este miércoles al Gobierno regional de la popular María Guardiola de utilizar los fondos de la Junta «para favorecer únicamente ... a los ayuntamientos gobernados por el PP».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

