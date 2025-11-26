El PSOE denuncia que la Junta concede 21 ayudas a infraestructuras deportivas a 20 municipios del PP

El PSOE extremeño ha acusado este miércoles al Gobierno regional de la popular María Guardiola de utilizar los fondos de la Junta «para favorecer únicamente ... a los ayuntamientos gobernados por el PP».

La portavoz parlamentaria socialista, Piedad Álvarez, se ha referido a un decreto por el que se concede más de un millón de euros en ayudas excepcionales para infraestructuras deportivas a entidades locales. Según indica el PSOE, de los 21 municipios beneficiados, veinte están gobernados por el PP. El otro es Malpartida de Cáceres, cuyo alcalde es un exdirigente popular que abandonó la formación tras ser condenado por violencia de género.

La portavoz socialista reconoce que muchas de las entidades beneficiarias son municipios pequeños con dificultades técnicas para concurrir a convocatorias competitivas, «pero eso no justifica un reparto descaradamente desequilibrado y sectario». En este sentido, ha criticado que se utilice el argumento de la urgencia o la excepcionalidad «para tapar una selección absolutamente partidista, que ignora a decenas de municipios con necesidades reales sólo porque no están gobernados por el PP». Por ese motivo, reclama explicaciones al Gobierno regional.