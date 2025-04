El PSOE contempla que Vara siga su actividad política en Madrid como senador autonómico

Ana B. Hernández Miércoles, 14 de junio 2023, 14:01 | Actualizado 21:49h. Comenta Compartir

La noche del 28-M, cuando supo que no podría seguir gobernando Extremadura porque los números no le daban, Guillermo Fernández Vara dejó entrever que ... daba por finalizada su vida política, algo además que ya había anunciado con anterioridad en una entrevista en HOY. No tenía intención de estar cuatro años en la oposición y sí dar paso a una nueva etapa en el PSOE de Extremadura.

Sin embargo, parece que la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio por parte de Pedro Sánchez ha alterado los planes del presidente extremeño. No asumirá las funciones de jefe de la oposición, aunque tome posesión de su acta de diputado el próximo martes, cuando se constituirá la Asamblea de Extremadura, y liderará además su relevo como máximo responsable de los socialistas en la región. De hecho, está previsto que el partido celebre un congreso extraordinario el próximo otoño para elegir al sucesor de Guillermo Fernández Vara. Pero el hecho de que dé por finalizada su etapa como secretario general del PSOE de Extremadura, cargo que ostenta desde 2008, no va a significar en principio el fin de su vida política. El partido contempla la posibilidad de que el presidente en funciones de la región continúe su actividad en Madrid como senador autonómico. Más allá de los senadores que logre el PSOE por Extremadura en las elecciones generales del próximo 23 de julio, tanto PSOE como PP podrán sumar uno más por designación autonómica y es este puesto el que el partido baraja que ocupe Fernández Vara, lo que supondría su continuidad política en la capital de España. Más información Vox podría asumir la presidencia de la Mesa de la Asamblea

Vox podría asumir la presidencia de la Mesa de la Asamblea Dimiten la consejera de Agricultura y el portavoz de la Junta para ir en la lista del PSOE al Congreso Fuentes consultadas explican que es una posibilidad que está sobre la mesa y que, aunque dependerá exclusivamente de la decisión que tome el propio Fernández Vara, creen que facilitaría la transición dentro del PSOE extremeño, la nueva etapa que se abrirá tras el congreso en otoño, pero que se comenzará a vislumbrar la próxima semana cuando la Comisión Ejecutiva Regional elija a los dirigentes del grupo parlamentario. Se espera que en la reunión de este órgano, que tendrá lugar el día 19 a las 17 horas en la sede regional de Mérida, el secretario general proponga a los representantes del PSOE en la Mesa de la Asamblea, cuya constitución arrancará el martes a las 10, y también a quienes deben liderar la oposición frente al gobierno de PP y Vox, asumiendo la Presidencia y Portavocía del grupo parlamentario. Por el momento, fuentes del partido apuntan a que quien es la presidenta del partido y ha estado al frente de la Mesa de la Asamblea durante los últimos ocho años, Blanca Martín, podría ser la nueva presidenta del grupo socialista. La posible marcha de Guillermo Fernández Vara a Madrid como senador autonómico no solo facilitaría su relevo en el PSOE de Extremadura, centrado ahora, aseguran, no en su reorganización sino en trabajar para ganar las elecciones generales del 23-J, «como hemos ganado en la región las autonómicas y las municipales el 28-M». La posible marcha del presidente en funciones de la Junta también podría ayudar a la renovación que casi con seguridad emprendería el PSOE si Pedro Sánchez no mantiene el Gobierno, como a priori vaticinan las encuestas. Renovación nacional En este caso se considera que el partido debería iniciar una nueva etapa y que para llevar a cabo esta transición o, lo que es lo mismo, el relevo de Pedro Sánchez como máximo responsable del PSOE, sería conveniente contar con la ayuda y la colaboración de algunos de los líderes socialistas. Entre ellos, el barón extremeño, una de las voces con más peso y más respetadas en el seno del PSOE y cuya presencia en Madrid, como senador autonómico, favorecería también esa ayuda. La conveniencia de abrir una nueva etapa se puso de manifiesto con los resultados del 28-M, que han supuesto para los socialistas la pérdida de importantes ayuntamientos y gobiernos autonómicos, como será el caso de Extremadura aunque el PSOE haya ganado las elecciones. Esos resultados se han producido después de una campaña planteada en clave nacional y con un gran protagonismo por parte de Pedro Sánchez, cuyo castigo en las urnas ha arrastrado a todos los líderes territoriales a excepción de Emiliano García Page, el barón antisanchista. Por eso son muchos los que consideran que con la convocatoria electoral exprés con la que ha respondido Sánchez a la debacle del 28-M, el secretario general de los socialistas busca sobre todo acallar las críticas internas que ya se venían produciendo desde algunos territorios y que se dispararon la noche en la que el mapa del país se tiñó de azul. Con una nueva convocatoria de elecciones toca dejar para más tarde las críticas y ponerse de nuevo a trabajar para tratar de mejorar los resultados y revalidar el Gobierno de España. «En eso estamos centrados, en ganar las elecciones generales en Extremadura como hemos ganado las autonómicas y las municipales», insisten desde el PSOE de la región. Pero pocos confían en que Sánchez pueda repetir como presidente otra vez y más los que reconocen que tras el 23-J es probable que toque empezar por la renovación nacional. Para entonces, Guillermo Fernández Vara podría ya estar en Madrid, si finalmente se convierte en senador autonómico. Su nombramiento, como el que corresponderá al PP, se aprobará en los primeros plenos de la nueva legislatura, quizás al que siga al primero de todos ellos una vez se constituya la Asamblea, el correspondiente a la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta si finalmente Vox y PP alcanzan el acuerdo de gobierno.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión