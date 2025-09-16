HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Piso turístico en Cáceres. HOY

Los propietarios defienden que los pisos turísticos de Extremadura no alteran los alquileres

Denuncian la indefensión jurídica y creen que si hubiera más garantías, saldrían muchas viviendas al mercado

J. López-Lago

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó el domingo el mensaje de que muchos apartamentos turísticos que no tienen la documentación en regla deben ... retirarse de las plataformas donde se ofertan y volver al mercado para que sean alquilados o vendidos. Se trata de 53.876 pisos en toda España, de los que 181 están en Extremadura, según aportó el Ministerio de Vivienda. Para el presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), Javier Gutiérrez, este anuncio del presidente no va con Extremadura, donde asegura que lo que hay son casos puntuales cuya documentación puede ser corregida fácilmente, ya sea recabando algún informe en el ayuntamiento de la localidad o bien en la Junta.

