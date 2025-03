El incendio de Las Hurdes pasa a la Sierra de Gata y se acerca al mayor polvorín de Extremadura

Un incendio con toda la pinta de ser intencionado se paseó este jueves por Las Hurdes y sigue activo, devorando hectáreas desordenadamente, al capricho del viento ... . A última hora de este jueves, la Junta anunció que ya había entrado en la Sierra de Gata. El fuego se dirige hacia al valle del Árrago, una zona en la que están algunos de los bosques más frondosos de Extremadura, con una densidad arbórea extraordinaria, como el pinar de Descargamaría, considerado el mayor polvorín de la región, un paraje donde si el fuego llegase a entrar, sería muy difícil de parar. El Gobierno regional explica que según los mandos del operativo, la situación en el flanco oeste es «crítica», y anuncia que la primera población para la que habrá que tomar medidas -evacuación o confinamiento, probablemente- será Torrecilla de los Ángeles.

El aire fuerte y de dirección cambiante, la sequedad del terreno por la escasez de lluvias, el combustible vegetal acumulado en el monte durante años y la hora de inicio son los cuatro grandes aliados de un fuego que obligó a la Junta a declarar el nivel dos de peligrosidad –en una escala de cero a tres– para solicitar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME), una vez que constató que la plantilla y medios de Infoex no eran suficiente para pararle los pies. Se trata del primer gran fuego del año en Extremadura, y llega en una fecha inusual, un mes antes de que comience la época de riesgo alto.

Se teme que entre en el valle del Árrago, que tiene pinares muy frondosos, considerados polvorines donde frenar un incendio sería muy difícil

La chispa inicial saltó el miércoles noche «ya con el partido del Madrid (el Real Madrid-Manchester City de la Champions League de fútbol) empezado», recordaba a mediodía de este jueves un vecino de La Muela, una de las alquerías donde temieron que las llamas acabaran obligándoles a abandonar sus casas y pasar la noche en otra población. Finalmente no fue necesario, aunque sí se barajó la posibilidad de desalojar Robledo (49 vecinos) y hubo que confinar Ovejuela (77 empadronados), las dos alquerías de Pinofranqueado. También fue necesario evacuar a veinte personas del campamento La casa del bosque, en Hernán Pérez.

Ampliar El fuego, visto desde PInofranqueado. David Palma

«A mí me avisaron a las nueve y media de la noche», concreta Gervasio Martín, alcalde de Caminomorisco. «Se está quemando –añadía el regidor– la misma zona que ardió hace justo veinte años». Ese agosto de 2003 ardieron en Las Hurdes 9.000 hectáreas. En aquella ocasión, el incendio llegó desde El Payo (Salamanca). Esta vez, empezó en el corazón de la propia comarca, entre Mesegal y La Muela, también alquerías de Pinofranqueado de 26 y 58 habitantes, respectivamente, según el INE.

«Estaba con mi mujer en casa, sobre las diez de la noche o así, y le dije 'Antonia, mira qué claridad hay ahí'», recuerda Jesús Martín. Completa el relato su vecino Federico Sánchez. «Nos juntamos todos allí arriba, a la entrada del pueblo, para ver el fuego», relata el hombre, que tuvo que salir con su hijo a poner a salvo a sus animales. «Tuve que correr a defender mis caballos, y mi hijo tuvo que ir a por sus bestias, a retirarlas un poco más allá. Mi mujer ya tenía todo preparado pensando que nos iban a sacar del pueblo, pero al final, no hizo falta». «La mía –completa Jesús Martín– me dijo 'Me voy a vestir, que nos van a sacar'. Y yo le dije: 'Yo no me levanto de la cama'. Yo sabía que la lumbre no iba a llegar al pueblo».

Participan en la extinción 17 medios terrestres del Infoex, 10 aéreos, entre ellos dos hidroaviones y un centenar de militares

En La Muela no, pero en Robledo sí que hubo un amago de evacuación. «A medianoche pasó la Guardia Civil diciéndoles que se juntaron en un sitio del pueblo, por si había que desalojarlo, pero al final el viento cambió de dirección y no hizo falta», cuenta Julio Martín, que vive en Pinofranqueado pero es de Robledo, donde se quedaron varios amigos pese a la cercanía de las llamas.

A mediodía, varios dotaciones de la Benemérita impedían el paso a esa alquería situada en mitad del monte. Y otra pareja del Instituto Armado hacía lo propio en la carretera de Pinofranqueado a Sauceda. Ya por la tarde, el servicio de emergencias 112 informó de que se había ordenado el confinamiento de Ovejuela, al considerarlo una opción más segura que el desalojo.

Pedro Sánchez habló con Fernández Vara

De La Muela a Robledo, de Robledo a Sauceda, de Sauceda a Ovejuela... El incendio se movió durante todo el jueves como quiso el viento, tan fuerte en la zona que convertía en incómodo incluso un simple paseo.

Desde Pinofranqueado, en las aceras, desde primera hora de la mañana decenas de vecinos formaron corros mirando al monte, muchos con los móviles en la mano, grabando la evolución de la nube de humo que por la tarde ya era claramente visible desde Plasencia, a 52 kilómetros por carretera (50 minutos en coche). Antes del atardecer, la nube de humo llegaba más allá de la frontera portuguesa y era perceptible a más de cien kilómetros.

Ampliar Carretera entre las alquerías de La Muela y Robledo, con el negro a derecha e izquierda. David Palma

«No tengo ninguna duda de que ha sido intencionado, porque ha empezado al anochecer y en tres puntos distintos», decía el alcalde de Caminomorisco. «Ha sido claramente intencionado», certificó por la tarde Begoña García Bernal, que describió el complicado escenario al que tuvo que enfrentarse el personal del Infoex, el operativo regional contra los incendios forestales. «El fuego está fuera de control, debido a su comportamiento virulento y extraño, y a unas rachas de viento muy importantes que dificulta gravemente su extinción», explicó la consejera. Según la Aemet, se registraron rachas superiores a 50 kilómetros por hora, y para este viernes, volverá a soplar fuerte.

El origen intencionado lo avaló también el presidente de la Junta. «Es muy pronto para que empiecen los incendios, pero cuando hay gente que prende fuego, ocurren aunque sea mayo, y esto tiene toda la pinta de ser intencionado», explicó Guillermo Fernández Vara, que este jueves habló del suceso con Pedro Sánchez.

Gran despliegue de medios

Lo comentó el propio presidente del Gobierno a través de sus redes sociales, en las que también informó de la movilización de los medios del Ministerio, entre ellos cuatro hidroaviones, dos helicópteros de gran capacidad (tipo bombardero como el Kamov que para cada verano en Plasencia) y otras dos aeronaves anfibias de tipo mixto, además de la BRIF (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales) con sede precisamente en Pinofranqueado y también la UME.

El Ejército desplegó en Las Hurdes un centenar de militares procedentes de la base de Torrejón (Madrid), divididos en dos grupos de cincuenta. La caravana de la UME que se trasladó hasta el norte extremeño este jueves por la tarde incluía seis camiones autobombas y un nodriza. También varios drones. Estos medios se sumaron al despliegue del Infoex, el primero y más numeroso, que incluyó 17 unidades terrestres y diez medios aéreos, además de varios agentes del Medio Natural y maquinaria pesada, incluidos buldócers. También, claro, todos los bomberos forestales disponibles, que son la mayor parte de la plantilla, dado que la región está en época de peligro, que a efectos del despliegue de medios de extinción equivale a la de riesgo alto, que suele empezar el 15 de junio y acabar en octubre.

Ampliar Medios del Infoex, Cruz Roja y la BRIF de Pinofranqueado, en la sede de esta última unidad. David Palma

El operativo para hacer frente a las llamas incluyó también personal y medios materiales del Gobierno de Castilla y León, dada la proximidad de la zona en llamas a la provincia de Salamanca.

La dirección del Plan Especial de Protección Civil de Incendios Forestales de Extremadura (Infocaex) decidió el confinamiento de Ovejuela por las complicaciones que presentaba el incendio y como medida «para proteger a la población», ya que «la alquería solo tiene una salida y el incendio tiene muchos vaivenes por el viento, por lo que se ha optado mejor por el confinamiento que por la evacuación», señaló la Begoña García Bernal.

Situación frustrante para el personal del Infoex

Esos vaivenes del incendio eran evidentes sobre el terreno. La frustrante situación que enfrentó el personal del Infoex era que al apagar un foco, surgía otro cerca solo unos minutos después. Es lo que algunos técnicos denomina 'paveseo', o sea, nuevas llamas generadas por el vuelo de las pavesas, capaces de desplazarse decenas e incluso centenares de metros y originar más focos.

Un rosario de eso, de focos, era el monte visto desde Pinofranqueado durante la jornada de este jueves, en la que el incendio se mantuvo fuera de control todo el día La esperanza entre los vecinos de los pueblos afectados y en el Infoex es que la meteorología conceda una tregua, que amaine el viento y aprovechar esa ventana de oportunidad para frenar un incendio que nadie esperaba a estas alturas del año. Sin embargo, lo sucio del monte, la larga sequía y lo ocurrido hace unas semanas en Asturias o Cataluña, hacían temer que pudiera ocurrir lo que al final ha sucedido.