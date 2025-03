«El monte está lleno de maleza y ni una piña caída te dejan coger»

Antonio J. Armero Pinofranqueado Jueves, 18 de mayo 2023, 21:03 Comenta Compartir

«El monte está muy sucio». La frase es ya casi un mantra. Se escucha allí donde hay bosques y ha habido incendios, lo que ... viene a equivaler a cualquier comarca de Extremadura, en especial las del norte. Ayer lo repetía Federico Sánchez, vecino de La Muela, en la plaza del pueblo donde dos hombres preparan la barra de bar y el escenario para la orquesta, porque este viernes empiezan las fiestas. «Yo me he criado toda la vida en los pinos, en algunas épocas como capataz, y siempre se limpiaron los pinares, se quemaba la basura, se hacía carbón y los pinos se criaban bien. Hoy, no puedes ni coger una piña que se ha caído del árbol, porque si te ven, te denuncian. ¡Pero adónde vamos a llegar! Si lo que hay que hacer es quitar maleza».

«El incendio se ha descontrolado por el viento, las pavesas y porque el monte está abandonado» David Sánchez Vecino de La Muela y miembro de la BRIF de Pinofranqueado Esto último lo certifica su hijo David, que conoce bien el paisaje que rodea esta alquería hurdana porque muchos días es su oficina. El fuego le ha cogido de descanso, «pero es en el pueblo, hay que ayudar, no queda otra», dice con la cara tiznada. «No ha habido tormenta ni ninguna otra posible causa natural de inicio, así que está claro que el incendio empezó porque alguien le dio, y se ha desmadrado por el viento, por las pavesas, y como está el monte todo abandonado...». Él es bombero de la BRIF (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales), una unidad de especialistas dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene varias repartidas por España. En Extremadura hay una, y tiene su base precisamente en Pinofranqueado, aunque su ámbito de actuación se extiende más allá de la comunidad autónoma y de hecho, al cabo del año son varias las veces que ayudan a extinguir incendios en otras regiones. «Esto tenía que estar ya apagado» Las instalaciones de la BRIF de Pinofranqueado fueron este jueves uno de los puntos de encuentro de quienes trabajan en la región en la lucha contra los incendios forestales. Allí se vio también a personal y medios de Cruz Roja, en alerta ante la posibilidad de tener que ayudar en las evacuaciones o asistir a vecinos por intoxicación, que es el problema de salud más habitual en este tipo de sucesos. Pero no solo la suciedad del monte genera quejas. «No hay una coordinación clara», opina Julio Martín, «de Robledo aunque residente en Pinofranqueado», explica el hombre en el punto en el que la Guardia Civil tiene cortada la carretera, a menos de un kilómetro de Robledo. «Esto tenía que haber estado apagado esta mañana», decía este jueves a mediodía. «Mientras o no vienen los medios, los hidroaviones, las máquinas... Han pasado ya 16 horas desde que empezó el fuego y mira la situación que tenemos... Y el peligro para el pueblo (Robledo) es serio. Si el viento se pone a soplar hacia arriba, puede haber problemas. Porque las casas están pegadas al monte».

