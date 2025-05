El presidente del Senado no se opone a los aforamientos, pero critica que Gallardo lo use como un «privilegio»

«Contribuye a alimentar a aquellos que tienen la opinión de que el aforamiento es un privilegio». Esta es la opinión del presidente del Senado, ... el 'popular' Pedro Rollán, quien ha asegurado que no está en contra de los aforamientos, aunque ha criticado que el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, vaya a hacerlo «como si de un burladero se tratara», ha lamentado.

El presidente del Senado ha admitido que una «parte importante» de la sociedad española considera la figura del aforamiento como «un estatus singular» en el caso de que se utilice para un beneficio propio.

Debate

Según ha definido Rollán, el aforamiento «es dotar a quien tiene responsabilidad política que pueda ser enjuiciado con unas salas más amplias en lugar de ir a un juzgado de primera instancia».

Eso sí, cree que se puede abordar un debate sobre los aforamientos y que está encima de la mesa «desde hace mucho tiempo», poniendo como ejemplo el 15-M como uno de los «momentos más destacados». «Luego pasaron a las instituciones y parece que la cosa se difuminó», ha apostillado.

«Lo que sí que reconozco es el malestar que puede haber por una parte de la sociedad española que no vea con buenos ojos el aforamiento y que vea que se hace una utilización de ese recurso porque se puede ver en una situación judicial incómoda», ha sentenciado.

Miguel Ángel Gallardo había pedido esta semana a maría Guardiola, líder de los populares en Extremadura, eliminar esta figura del Estatuto de Extremadura. «Si tanto le preocupa al PP los aforamientos, hablemos con lealtad para cambiar el Estatuto de Autonomía para eliminarlo. PSOE y PP somos los únicos que podemos hacerlo al sumar dos tercios de diputados», alegó el socialista.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aseguró que «el señor Gallardo ha pretendido usarme, me ha llamado por un interés personal, pero a mí no me va a usar como ha usado a una diputada autonómica y a las cuatro personas llamadas a ocupar el escaño antes que él». Guardiola, que según Gallardo le ha contestado que consultaría la propuesta, añadió que «lo que tiene que hacer es renunciar al aforamiento hoy mismo, y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa. Pero lo que no vale es pretender modificar las reglas para todos, excepto para él, que sigue aforado».