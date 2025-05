Ver como salen 8.000 litros por segundo de un embalse directos al río en época de sequía hidrológica llama la atención. Más aún cuando ... la presa se encuentra con 12 hectómetros cúbicos almacenados sobre los 26 posibles y de ahí deben beber 32.000 vecinos. Es lo que está sucediendo en Los Canchales, construido sobre el río Lácara en los términos de Mérida y Montijo. La inquietud se ha trasladado a los habitantes de las Vegas Bajas por la cantidad de agua que se libera del pantano con destino al río Guadiana para mantener un mínimo caudal (caudal ecológico).

«Impresiona ver un chorro así en medio de la sequía. Normalmente esas imágenes de desembalse las vemos por exceso de lluvia pero ahora ver cómo salen millones de litros de agua de la presa de la que bebemos 32.000 personas nos produce desazón, la verdad. No se entiende bien». La reflexión es de Pedro Noriega, alcalde de Valdelacalzada (2.730 habitantes) y presidente de la mancomunidad de Vegas Bajas.

Montijo (15.500) y Puebla de la Calzada (5.800 censados) son los municipios más poblados que se abastecen de Los Canchales, una presa que se erigió en 1991 para terminar con los problemas de suministro de agua en la mayor parte de localidades de las Vegas Bajas del Guadiana. Ocupa 970 hectáreas. Está sobre el Lácara, un afluente de la margen derecha del río.

«Está al 46% de su capacidad y cayendo, con malísimas perspectivas de lluvia. Es necesario tener información concreta de hasta cuándo va a seguir desembalsado y cuánto. Nos dicen que el abastecimiento a la población está asegurado... pero estamos intranquilos», agrega Noriega.

El año pasado por estas fechas el embalse acumulaba 19 hm3 (73%), por encima de la media histórica de la última década, situada en 18 hm3 (71,5%).

Desde hace varios meses

«No sé cuánto tiempo vamos a estar viendo salir tanta agua cuando empieza a escasear por todos lados. He visto un vídeo que me han mandado del desembalse del domingo y estremece por mucho que se diga que es por el caudal ecológico», enfatiza Manuel Estribio, alcalde de Torremayor (985 vecinos), otro de los pueblos que beben de Los Canchales.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) confirma a este periódico que Los Canchales desembalsa. En realidad, apuntan desde el organismo hidrológico, lo hace desde hace varios meses, no solo desde este domingo, para mantener el caudal ecológico del sistema Lácara-Guadiana. Ahora, con la caída del agua embalsada y la ausencia de precipitaciones es cuando se ha hecho más impactante esa imagen.

Dice la CHG que el desagüe de fondo de la presa se abre «durante algunas horas» mientras que la toma ambiental «está abierta de continuo». Ese desagüe permite liberar 8 metros cúbicos por segundo.

El convenio de Albufeira entre España y Portugal recoge las condiciones de gestión de las cinco cuencas hidrográficas que comparten los dos países, entre ellas del Guadiana y el Tajo. Obliga a España a que estos dos grandes ríos entren en territorio luso con una cantidad mínima de agua.

No es la primera vez que desde un embalse extremeño se ha liberado agua por ese motivo. Se hizo en dos ocasiones en 2017 desde la presa de Villalba de los Barros al río Guadajira. Ese pantano no tiene ningún uso porque no se utiliza aún ni para abastecimiento humano ni para regadío.

«Es tanta la cantidad de agua que se está soltando desde Los Canchales que como poco necesitamos más información. Lo fundamental siempre es pensar en el abastecimiento humano», finaliza Pedro Noriega.