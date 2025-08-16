HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jaime Ruiz Peña elabora el plato de crema de melón en su cocina de Mérida. J. M. Romero

Hoy cocina...

Jaime Ruíz Peña
«Preparé este plato para una famosa gastrónoma y alucinó»

Ruiz Peña recomienda un plato fresco, fácil de preparar y rico en vitaminas y fibra

Juan Soriano

Juan Soriano

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:04

Jaime Ruiz Peña es un conocido promotor, divulgador y comunicador de todo tipo de proyectos. Entre otros cargos, fue director general de Promoción Empresarial e ... Industrial de la Junta de Extremadura y por sus manos pasaron numerosas inversiones empresariales que han marcado el presente y el futuro de la región. Tras su paso por la Administración regional se ha centrado en su labor de consultor, dando claves para el empuje de negocios y motivando para el desarrollo personal y el espíritu directivo y emprendedor. Todo ello sin olvidar su papel como Publio Carisio, gobernador de Mérida, en cada edición de 'Emerita Lvdica', la fiesta de recreación romana. Con ello cumple con otra de sus pasiones, la implicación en todo lo que tenga que ver con su tierra. Porque Ruiz Peña es un gran embajador de Malcocinado, su pueblo, una pequeña localidad situada muy cerca de Azuaga, a pocos kilómetros de las provincias de Sevilla y Córdoba. Pero también es un gran promotor de toda la comarca de la Campiña Sur, de toda la provincia de Badajoz y de toda Extremadura.

