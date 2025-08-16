Jaime Ruiz Peña es un conocido promotor, divulgador y comunicador de todo tipo de proyectos. Entre otros cargos, fue director general de Promoción Empresarial e ... Industrial de la Junta de Extremadura y por sus manos pasaron numerosas inversiones empresariales que han marcado el presente y el futuro de la región. Tras su paso por la Administración regional se ha centrado en su labor de consultor, dando claves para el empuje de negocios y motivando para el desarrollo personal y el espíritu directivo y emprendedor. Todo ello sin olvidar su papel como Publio Carisio, gobernador de Mérida, en cada edición de 'Emerita Lvdica', la fiesta de recreación romana. Con ello cumple con otra de sus pasiones, la implicación en todo lo que tenga que ver con su tierra. Porque Ruiz Peña es un gran embajador de Malcocinado, su pueblo, una pequeña localidad situada muy cerca de Azuaga, a pocos kilómetros de las provincias de Sevilla y Córdoba. Pero también es un gran promotor de toda la comarca de la Campiña Sur, de toda la provincia de Badajoz y de toda Extremadura.

–¿Por qué ha elegido la crema de melón para cocinar para HOY?

–Porque es un plato excelente. Tiene gran cantidad de vitaminas, potasio, fibra... El melón es un superalimento. Y como además se toma en frío, es ideal para hidratarse y refrescarse en verano. Yo lo suelo utilizar como primer plato, como un sustituto del gazpacho. Sirve para mayores y pequeños, ya que tiene un toque dulce. Y además es fácil de hacer. Suelo utilizar la cáscara del melón como recipiente para servirlo, por eso hace falta que el fruto esté ya un poco blando para vaciarlo. A veces incluso le hago un asa para mejorar aún más la presentación. Y después le añado un poco de jamón, con lo que al final es una versión moderna del tradicional melón con jamón.

ORIGEN «Tengo tres o cuatro platos que te hacen quedar bien con las visitas, lo de cocinillas lo dejo para otros»

–Además, tiene uno de los productos más destacados de la producción frutícola regional y un alimento propio del verano.

–Extremadura es famosa por muchas cosas. En el higo somos una potencia nacional, pero también somos grandes productores de melón, algo que no mucha gente sabe. Yo recomiendo el melón piel de sapo de La Albuera, que tiene una gran calidad. Tienen una gran producción, unas 5.000 toneladas al año. Incluso celebran la Feria del Melón. Es todo un referente.

Ampliar J. M. Romero

–¿Suele emplear ingredientes extremeños en su cocina?

–Yo soy mucho de productos autóctonos extremeños. Una vez preparé este plato a una famosa gastrónoma francesa y alucinó. Que sea simple no quiere decir que sea inferior, al contrario, es un plato muy completo.

–¿Le gusta cocinar o sólo elabora este tipo de platos de vez en cuando?

–Me gusta cocinar, pero me gusta más que me inviten a comer... Yo soy un cocinero de visitas. En Malcocinado tengo unos platos que suelo preparar, como un cordero asado, Corderex por supuesto; y un arroz negro. Tengo tres o cuatro platos estrella que te hacen quedar bien con las visitas. Creo que es mejor centrarse en pocas cosas y hacerlo bien. Lo de cocinillas lo dejo para otros.