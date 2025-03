«Me preocupan las elecciones, en Madrid y Andalucía se perdieron contra Sánchez»

–En tres meses habrá elecciones municipales y autonómicas. Las encuestas que se conocen no descartan que, con los peores resultados para la izquierda y ... los mejores para la derecha, hubiera un gobierno regional de PP con Vox. ¿Habrá voto de castigo al PSOE?

–Más raro era que Extremadura estuviera gobernada por la derecha con la extrema izquierda. Y pasó con Monago.

–Aquello fue una venganza de Izquierda Unida contra usted que envió a Fernández Vara a la oposición. Usted les consideraba enemigos y no 'hermanos de la izquierda'.

–Yo nunca he considerado a los comunistas hermanos de la izquierda. Son enemigos porque lo siguen siendo desde el año 1921, cuando se desgajan del PSOE, crean el Partido Comunista y nos llaman a nosotros de todo. No nos consideraban de izquierdas. No sé: me dice que se han vengado de mí, pero porque yo no pedía el voto para ellos en las campañas electorales. ¿No sé qué daño les he hecho yo a los de Izquierda Unida? Les he ganado las elecciones. La venganza no la entiendo, es la de los comunistas contra los socialistas, pero siempre ha sido así.

–¿Es la división que se está viendo estos días entre el PSOE y Podemos? Aunque los socialistas les necesitan para seguir gobernando.

–Bueno, podría hacer un pacto con el Partido Popular en las próximas elecciones. No digo pacto de Gobierno, pero sí de permitir que gobierne el más votado.

–La lista más votada que propone Núñez Feijóo.

–Sí. Yo no seguiría pactando con gente que está en contra de la Constitución. Los independentistas llevan desde el siglo XIX diciendo exactamente lo mismo y no se van a rendir. Es un error pactar con aquellos que quieren destruir el sistema de convivencia que nos hemos dado los españoles. Sería lo más lógico para no gobernar con la extrema derecha ni con la extrema izquierda. Los partidos que han llevado a España durante los últimos cuarenta y cinco años deberían coger el timón sin depender de elementos sospechosos que no van a ayudar a que España avance.

–¿Por qué resulta tan difícil gobernar con pactos? ¿España no sabe desenvolverse sin bipartidismo ni mayorías absolutas?

–En la Transición supimos gobernar con acuerdos y, además, entre los que perdieron la guerra y los que ganaron la guerra. No creo que hubiera afinidad entre los que venían del exilio, como La Pasionaria o Carrillo, y los que estaban gobernando con Franco como Suárez o Fraga. Y fuimos capaces de llegar a un acuerdo que ha durado más de cuarenta años, como es la Constitución de 1978. Pero entonces consideramos que no tenía que haber ni vencedores ni vencidos y que debía haber un proceso de exigencias y de renuncias.

–El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, lleva como un mantra que hay que luchar contra la desconfianza de los extremeños ante los nuevos proyectos industriales vinculados a la energía verde. Hay una carrera contrarreloj por presentar cada paso en estas iniciativas. ¿Cree que influirán estos proyectos para que las urnas le revaliden? ¿Habrá castigo o trasvase de votos como en Madrid y Andalucía?

–No sé la virtualidad que tendrán estos proyectos porque no hablo mucho con Guillermo, pero la experiencia me indica que cuando se vota no es por lo que vas a hacer, sino por lo que has hecho. Mi pregunta es qué efecto va a tener la política nacional sobre la autonómica. Y yo eso ya lo he vivido con Zapatero porque su política perjudicó los intereses de los alcaldes y de los presidentes autonómicos, y la prueba es que solo quedamos tres después de Zapatero que fuimos Chaves, Bono y yo. Fuimos capaces de resistir porque teníamos un colchón que nos permitió, perdiendo votos, conseguir mayorías, pero fue quizá la legislatura que mejor hice y en la que peor resultado tuvimos. El efecto Madrid es importante en los territorios. No sé el que puede tener ahora ni cómo los ciudadanos van a votar, pero me preocupa porque en Andalucía y en Madrid se perdieron las elecciones contra Sánchez.

–Tampoco es previsible que ayude el fiasco del tren. Bueno, usted también dijo que el AVE estaría en 2010.

–Lo anuncié porque Aznar lo anunció en Sagunto. No sé, ahora estamos descubriendo que Renfe no solo maltrata a Extremadura, sino también a Cantabria y Asturias. Quizá las dimisiones no deberían hacer referencia al jefe del servicio, sino más alto.

–¿Cómo ve al PP liderado por María Guardiola? ¿Y al de Feijóo?

–A Feijóo lo conozco. Me parece de buen trato, moderado, centrista y creo que está metido en un bocadillo entre Vox y Aznar. Cuando hablo de Aznar hablo de Isabel Díaz Ayuso. Le está costando encontrar un sitio en la política española que le permita tener una imagen para ser el heredero de Suárez y no el de Fraga. Ese sería el gran reto de Feijóo para hacer un partido de centroderecha de verdad. Si no tiene sitio, tampoco posibilidades de engatusar a gente que esté deseando votar a un partido de centroderecha, entre ellos, a los desencantados con los partidos de izquierda. Pero, hasta ahora, me ha defraudado, aunque como socialista me alegra. Pero sí deseo que haya una alternativa de centroderecha seria.

–¿Y a Guardiola la conoce?

–Ha estado aquí un día, en la Fundación, que me pidió poder visitarme. No hablé mucho con ella porque no quería meterme en harina y porque tenía la experiencia de la etapa de Monago, que un día me llamó para hablar y se corrió la leyenda de que yo era su asesor, y era absolutamente falso. Así que la escuché pero no le di mi opinión de lo que era Extremadura. Y cuando se iba le dije: ¿me permites un consejo? No te metas en política. Y me contesta: ¿cómo me dices tú eso? Y le dije: porque has venido aquí, nadie te conocía y da igual lo que hayas hecho, pero de aquí a un año te conocerá todo el mundo y tendrás que mantener la compostura, y cuando vayas a un bar intentarás beber no más de dos cervezas, no vaya a ser que te marees y seas una persona alcohólica el resto de tu vida. Así que cuidado, porque perder la intimidad es lo peor que le puede pasar a un ser humano.

–¿Se sintió aludido por Luis Landero cuando en el Día de Extremadura dijo 'cordialmente, sois unos canallas'? Sabe que se refería a los políticos que no han conseguido un tren digno.

–Totalmente aludido. Me pareció la extravagancia del intelectual. Landero es amigo mío. Pero lo llevaba escrito, aquello no fue una improvisación. Fue eso de epatar del intelectual; voy a demostrarle a estos catetos que yo puedo decirle a los políticos lo que ellos no se atreven. Y me pareció de una injusticia enorme, porque esos políticos a los que él enviaba al infierno le solucionamos sus problemas con Hacienda por los derechos de autor. Lo mínimo que podía haber hecho era darnos las gracias.