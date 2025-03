Precios hasta un 30% más bajo, el gran aliciente para irse de vacaciones en septiembre

Casas rurales a mitad de ocupación esperando el otoño

Caridad Hernández, de Fextur. HOY

El turismo rural tiene mucho que decir en Extremadura. Sin embargo, ni septiembre ni el verano son las mejores épocas del año para esta opción, reconoce Caridad Hernández, la actual presidenta de Fextur (Federación Extremeña de Turismo Rural). Esta semana decía que la tendencia es que cada mes de septiembre vaya mejor la ocupación, así como la de julio a peor, en este caso por el calor. De momento, de cara al próximo al próximo fin de semana en que no habrá puente, la ocupación estaba el martes al 50 por ciento, aunque le consta que está habiendo muchas reservas de última hora. La diferencia con otras épocas del año, apunta Caridad, es que en septiembre suele haber promociones. En cuanto al perfil, predominan los clientes de otras comunidades y parejas, ya que muchas familias están pensando en la vuelta al colegio. «Viene mucha gente de la costa y de las islas porque la gente busca lo que no tiene». Otro cambio que ha notado es que cada vez hay menos reservas familiares, cree que porque hay menos niños, y sí más de gente senior que está en muy buen estado de salud y le apetece viajar. «La estancia media sigue siendo de dos a tres noches», señala.Sin embargo, algo que penaliza al mes de septiembre desde el punto de vista del turismo rural, es que la hostelería coge vacaciones después de unos meses de julio y agosto muy intensos. «Esto significa que muchos chiringuitos de piscinas naturales están cerrados a partir de ahora», apunta Caridad. Para ella, no obstante la época buena de este sector turístico es otoño, invierno y primavera. «Las casas rurales se suelen llenar los fines de semana y puentes, y además los turistas consumen más porque nadie se plantea cocinar, así que el gasto medio es mayo. Suelen venir desde Madrid, Valladolid o Andalucía, pues aunque estemos aislados por lo menos hay autovía», apuntan desde Fextur.