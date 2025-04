El PP rechaza la propuesta de Vox de derogar la ley LGTBI en un tenso debate con el PSOE

PSOE y Unidas por Extremadura se suman al PP para rechazar la derogación de la ley autonómica de igualdad social del colectivo LGTBI que ... pedía Vox. De ese modo, esta norma, que acaba de cumplir diez años, seguirá estando en vigor tras la decisión tomada por el Parlamento regional en el pleno de este jueves.

El resultado ha sido el esperado, ya que la propuesta de ley de derogación presentada por Vox había recibido una enmienda de totalidad por parte de los otros tres grupos parlamentarios. Pero faltaba por dilucidar quién apoyaba a quién y, sobre todo, qué argumentos empleaba cada uno. Porque ni siquiera en una cuestión en la que PP, PSOE y Unidas por Extremadura estaban de acuerdo ha habido un pleno entendimiento.

Álvaro Sánchez-Ocaña, diputado de Vox, ha defendido la propuesta de su grupo alegando que la ley se ampara en «la gran mentira de la autopercepción de género», lo que a su juicio supone un peligro para las mujeres (puso como ejemplo las pruebas deportivas) y los menores (por las leyes que facilitan el cambio de género). «Si yo me autopercibo esquizofrénico y voy al psiquiatra, ¿tiene la obligación de facilitarme el fármaco?», ha señalado.

Asimismo, ha lamentado que la ley extremeña, que fue aprobada durante el gobierno del popular José Antonio Monago, ha promovido las «asociaciones chiringuiteras» y el reparto de subvenciones que el PP de María Guardiola no ha querido eliminar. «Quizá hoy no, pero cuando lleguemos al gobierno, que llegaremos, esta será una de las primeras leyes que deroguemos», ha afirmado.

La diputada socialista Soraya Vega ha criticado el «discurso retrógrada» de Sánchez-Ocaña. Pero sobre todo se ha centrado en el Ejecutivo regional del PP y en la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien al inicio de la legislatura rechazó a aquellos que tiran a la basura la bandera LGTBI, en alusión a una pancarta de Vox, y apenas diez días después contó con este partido para su gobierno de coalición a cambio de su investidura.

En su intervención, que ha sido interrumpida en varias ocasiones por la bancada popular, ha lamentado que el Ejecutivo autonómico haya permitido tramitar esta propuesta de ley (aunque ha reconocido que no podía oponerse porque no supone caída de ingresos ni aumento de gastos), algo que a su juicio es tan grave como tratar de derogar la ley LGTBI, lo que considera «inhumano e indigno».

Nerea Fernández, de Unidas por Extremadura, ha lamentado que se debata «una propuesta de odio, de ignorancia y de mentiras» y ha calificado como «ataque a los derechos humanos» la iniciativa de Vox, que considera «una aberración».

En su opinión, «la máquina del odio quiere quitar derechos», por lo que ha llamado a luchar «por una normalización que se nos es negada». Tras su intervención, se ha unido al nutrido grupo de activistas LGTBI que ha seguido el debate en el hemiciclo desde la tribuna de invitados y que celebró con júbilo y gritos de «no pasarán» el resultado de la votación.

Defensa del PP

Por parte del Grupo Popular, el diputado Manuel Naharro ha lamentado que el PSOE aproveche el debate para atacar al Gobierno regional y ha asegurado que para el PP la defensa del colectivo LGTBI «es un convencimiento irrenunciable». Asimismo, ha criticado que después de la aprobación de la ley en 2015 los ejecutivos socialistas no hicieron nada para su desarrollo en ocho años.

Respecto a Sánchez-Ocaña, ha afirmado que sus argumentos no van contra la ley LGTBI, sino contra la llamada ley trans. Y ha asegurado que la norma extremeña no pretende ningún adoctrinamiento, ya que la ideología no tiene nada que ver con la orientación sexual. «En las filas del PP estamos gays y en las filas de Vox también habrá», ha añadido. «Esta ley no hace daño a nadie».

Tras esta intervención, el diputado de Vox ha acusado al PP de estar cerca del PSOE y ha asegurado que «aquí sólo hay una derecha», en referencia a su grupo. También ha recordado al Gobierno regional que «están ahí gracias a nosotros» y que los cinco diputados de su formación «no vamos a tropezar dos veces con la misma piedra».

La resolución de este punto ha llegado al final del pleno, en el turno de votaciones. Las enmiendas de totalidad contra la propuesta de derogación se han sometido a la aprobación del Parlamento regional por orden de presentación. Primero se ha tratado la del PSOE, que ha sido rechazada por la posición en contra de Vox y PP. La iniciativa de Unidas por Extremadura ha tenido el mismo resultado. Sólo ha salido adelante la de los populares, gracias al apoyo de los partidos de izquierda.