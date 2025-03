La Junta de Extremadura permite tramitar la propuesta de Vox para derogar la Ley LGTBI

La propuesta de Vox para derogar la Ley LGTBI de Extremadura seguirá adelante con su tramitación después de que el Consejo de Gobierno de ... la Junta haya dado su visto bueno, aunque el Ejecutivo autonómico insiste en que no votará a favor de esta iniciativa en el Parlamento regional.

Vox presentó a mediados de febrero una propuesta de ley para derogar la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en Extremadura, una norma que fue aprobada en 2015 y que ahora cumple diez años.

El Gobierno regional tiene la potestad de vetar aquellas propuestas de ley de los grupos parlamentarios que supongan una disminución de ingresos o un aumento de gastos en el presupuesto en vigor.

El consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, ha señalado que la iniciativa de Vox no tiene incidencia en las cuentas autonómicas, por lo que el Ejecutivo autonómico se ha mostrado a favor de su tramitación. Pero ha recalcado que eso no implica que esté de acuerdo con la propuesta. «No lo estamos y no lo estaremos», ha indicado.

Además de este asunto, el Consejo de Gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que establece el impuesto a la banca, que fue aprobada a finales del pasado año.

Como ya había anunciado la presidenta de la Junta, María Guardiola, el Ejecutivo extremeño considera que el criterio de reparto del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras es contrario al bloque de constitucionalidad.

En concreto, cuestiona la inconstitucionalidad del criterio de reparto, ya que plantea asignar la recaudación prevista (1.700 millones de euros) entre las comunidades autónomas en función de su Producto Interior Bruto.

Bautista ha señalado que para el Ejecutivo regional esto atenta contra los principios de igualdad, justicia y progresividad, y que además ningún fondo del sistema de financiación se reparte bajo ese criterio. A su juicio, el Gobierno central pretende «favorecer descaradamente a unas comunidades frente a otras», ya que Extremadura recibiría 30 millones frente a los 346 de Cataluña.

El Gobierno regional también ha aprobado ampliar en 3 millones de euros el Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda de Extremadura, con el que se gestiona el programa Aval joven. Esta medida, que ya fue anunciada la semana pasada, permitirá disponer más fondos para avalar hasta el 15% de la hipoteca de menores de 36 años.

Asimismo, la Consejería de Gestión Forestal ha comunicado el procedimiento de revisión de oficio del expediente de suministro de combustible mediante repostajes realizados por vehículos del Plan Infoex, ya que en alguna ocasión se había prescindido del procedimiento legalmente establecido para afrontar con rapidez la labor del operativo.

La resolución declara la nulidad de los suministros efectuados, ya que dichas contrataciones verbales se llevaron a cabo en estaciones de servicio ajenas a las empresas adjudicatarias de los acuerdos marcos determinados para ello, y reconoce las obligaciones económicas de la Administración para abonar la cuantía correspondiente.