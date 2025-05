PP, PSOE y Unidas por Extremadura tumban la propuesta de ley de Vox sobre la memoria histórica

No habrá ley de concordia que suceda a la vigente de memoria histórica. Vox se queda solo en la Asamblea de Extremadura en su ... intento de derogar la actual legislación, de 2019, porque ni PP, ni PSOE ni Unidas por Extremadura apoyan una propuesta de ley que han tildado, entre otros calificativos, de negacionista o frentista. El debate, además, ha reafirmado el actual enfrentamiento entre populares y diputados del partido de Santiago Abascal. Tanto PP como Vox han acusado de hacer la pinza a los que hasta el verano pasado eran compañeros de gobierno en la Junta. PP habla de pinza de Vox con el PSOE y Vox, de los populares con los socialistas.

Vox había llevado al Parlamento regional una ley que derogase a la actual de memoria democrática. La nombró como de concordia. Su diputado Álvaro Sánchez-Ocaña ha expuesto en su intervención que la «construcción de la memoria histórica es una estafa desde el primer momento, construida a base de subvenciones». Para el diputado de Abascal, la ley de memoria histórica extremeña «reinventa la historia y tergiversa vilmente el periodo de la Guerra Civil».

Sánchez Ocaña ha tildado al PP de «nueva izquierda» y de ser «cómplice» de mantener la actual ley, una vez corroborado que los populares no apoyan el texto de Vox. «La nuestra es una ley de armonía, de paz y reconciliación», ha justificado.

En el debate parlamentario, áspero por momentos, José María Vergeles, en nombre del PSOE, ha afeado a Vox que su propuesta de ley pretende «la pérdida de la memoria, la una amnesia por parte de la sociedad española y a eso le llaman concordia». Ha dicho Vergeles que el partido de Abascal ha llevado a la Asamblea una ley «que no han negociado y sin los informes que garantiza que se ajusta al cumplimiento de los derechos humanos».

Pleno de este jueves 30 de enero en Extremadura.

En cuanto al fondo de la norma, ha expuesto el diputado socialista que la «sociedad española ha sido tremendamente generosa por estos 40 años de democracia. Pero no se puede pedir que olvide. Perdonar no es olvidar» y eso, a su juicio, es el trasfondo de la ley de concordia presentada por Vox. «No solo quieren derogar la memoria sino la dignidad. Y mientras exista el PSOE eso no los vamos a permitir. Su proyecto de ley es cínico y lleno de barbaridades, entre las que citó la »invisibilización« de las mujeres como »grandes víctimas de violaciones de los derechos humanos«; ha argumentado. Al mismo tiempo, Vergeles ha afirmado que la propuesta quiere »acabar con las evidencias históricas, los lugares de memoria. Y nos vienen a hablar de libertad de cátedra. Atenta contra los humanos, es una ley frentista, y anticonstitucional«.

Mientras, Nerea Fernández, diputada de Unidas por Extremadura, ha señalado que la propuesta de Vox «viene a justificar el golpe de Estado de 1936. Quiere el olvido. Es pura propaganda de la impunidad, del olvido y del odio». La diputada ha recriminado que en esa ley de concordia «no se nombre para nada la historia de Extremadura, cuando en la región se vivió duramente la represión franquista». Como ejemplo de ello ha puesto el campo de concentración de Castuera, el de Montijo, las colonias penitenciarias o la matanza en la plaza de toros de Badajoz, entre otras.

Unidas por Extremadura, con su enmienda a la totalidad, ha defendido el derecho de las víctimas a la memoria, a la reparación y a la dignificación. «Lo que pretende Vox con su Ley de Concordia es que el homenaje a las víctimas se quede al ámbito privado, cuando es una obligación de las administraciones su reparación». «Sus leyes de concordia son una basura», ha insistido.

Por último, Laureano León, en nombre del Partido Popular, ha sostenido que a su partido no le gusta la actual ley de memoria democrática -«pero la cumplimos como gobierno»- ni la propuesta de Vox. «Ninguna ley puede imponer un relato ideológico, ni nos puede alejar de la objetividad necesaria que nos evoque a un enfrentamiento», ha reseñado León.

El diputado del PP ha dicho que la propuesta de Vox «carece de consenso, es bastante simplista y no garantiza la atención a todas las víctimas ni cuenta con las herramientas para la reparación y honrar su memoria».

En cambio, ha defendido la enmienda a la totalidad de los populares como una norma que «reivindica la reconciliación, el pacto constitucional, el perdón frente al odio. En la concordia siempre nos va a encontrar».