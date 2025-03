El PP no consigue aprobar una propuesta contra el cupo catalán por el desplante de Vox

Vox suma sus votos a Unidas y PSOE en favor de la inversión

Los cinco diputados de Vox no solo no respaldaron ayer la propuesta del PP contra el concierto catalán. También sumaron sus votos a los de Unidas por Extremadura y el PSOE para sacar adelante una propuesta de este grupo, defendida por el diputado José María Vergeles, para instar a la Junta a «revertir la parálisis» en la ejecución de inversiones, agilizar la contratación de obras y desarrollar la Ley de simplificación administrativa. Y exigieron al PP el inicio «inmediato» de las obras de regadío en Tierra de Barros, recordando a Guardiola que «con un aprobado virtual de 4,9, puede suspender si no se gana la confianza», en palabras del diputado de Vox Juan José García. «Como ha señalado esta semana un dirigente del PP, cuando un presidente pierde la confianza, disuelve las Cortes o se somete a una cuestión de confianza», le dijo a Guardiola. Pero, en realidad, fueron poco más que llamadas de atención porque a lo largo del pleno Vox respaldó la gestión del PP y le tendió su mano. «Nosotros estaremos enfrente del PSOE siempre, pase lo que pase siempre», dejó claro el portavoz de la formación, Óscar Fernández.