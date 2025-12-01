La potencia instalada suma 914 megavatios en el último año

Todo es de fuentes renovables y prácticamente en un 95% de las instalaciones fotovoltaicas: Extremadura sumó 914 megavatios (MW) de potencia de generación eléctrica instalada ... en el último año, lo que supone un incremento superior al 7%.

En 864 MW se incrementó la potencia fotovoltaica, mientras que las denominadas 'otras renovables' (como puede ser la biomasa) duplicaron sus megavatios instalados con 50 más para un total de 94 MW. El resto de tecnologías renovables –hidráulica, termosolar y eólica– permanecieron estables, al igual que la nuclear, mientras que la cogeneración perdió 1 MW.

En total, la región tiene 11.610 MW de potencia renovable y 2.025 MW no renovables (2.017 MW de Almaraz).