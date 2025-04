Portugal lanza el AVE de Lisboa a Oporto e insiste en 2034 para la conexión con Madrid

Óscar Puente: «La prioridad de Portugal es conectar Lisboa y Porto»

Óscar Puente, ministro de Transportes. HOY

El impulso de la línea entre Lisboa y Oporto evidencia que para el país vecino es más importante enlazar sus dos principales ciudades que tener salida a Europa por alta velocidad. El ministro español de Transportes, Óscar Puente, se refirió a este hecho el pasado jueves al destacar que para Portugal las conexiones con España no son una prioridad, lo que aprovechó para criticar a los que solicitan un impulso a estas obras. «Hoy el primer ministro portugués ha celebrado la adjudicación del primer tramo de la alta velocidad portuguesa. ¿Ha sido en la conexión Faro-Huelva, que tanto reclama el PP de Andalucía? No. ¿Ha sido en la línea que conectaría con España por Salamanca y que pide la Junta de Castilla y León? No. ¿Ha sido en la futura línea Madrid-Lisboa por Badajoz en la que ponemos tanto énfasis los españoles? No. ¿Ha sido en la línea Porto-Vigo que pide tanto la Xunta de Galicia? Tampoco», señaló en la red social X. «El primer tramo de alta velocidad que construirá Portugal será entre Porto y Oiã, dentro de la futura línea Porto-Lisboa», añadió Puente. «Esa es la prioridad principal de Portugal, como es lógico. Conectar Lisboa y Porto lo primero. El PP haría bien en aprender antes de hablar sobre según qué cosas».