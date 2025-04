Septiembre pasa sin que se defina el trazado del AVE extremeño por Toledo

Talavera de la Reina reclama el soterramiento de la línea

El paso por Toledo de la línea de alta velocidad de Madrid a Extremadura tiene más complicaciones de lo que se esperaba en 2017, cuando se decidió acometer ese trazado. Pero tampoco será fácil atravesar Talavera de la Reina, una obra que ya estaba planteada en el proyecto original, hace más de veinte años, y que todavía no tiene una solución satisfactoria para este municipio toledano. El alcalde de la localidad, José Julián Gregorio, señaló hace unos días que «Talavera no va a dejar de luchar para que el soterramiento en la ciudad sea posible». La localidad acogió el pasado 23 de septiembre el I Foro del Soterramiento del AVE Madrid-Lisboa, una actividad con la que se defendió la pretensión de que las vías que pasarán por Talavera de la Reina sean soterradas, «algo que ha contado con el apoyo de todas las fuerzas políticas», según dijo el alcalde. El foro contó con la participación de varios ponentes de Murcia, localidad en la que se decidió acometer el soterramiento de la alta velocidad pese a que inicialmente no estaba previsto. En el caso de Talavera de la Reina, el primer edil afirmó que esa obra no llega a cuatro kilómetros «y no tiene muchas dificultades técnicas». Gregorio indicó que para Talavera es fundamental que no haya una fractura en la ciudad. Además, incidió en la necesidad que tienen los vecinos de la comarca de llegar a Madrid o Toledo en tiempos competitivos.