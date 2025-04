La Policía tramita 25 denuncias e investiga a 15 menores por el caso de las fotos falsas de desnudos

«Algunos están banalizando esto. No se han enterado de qué va»

La ginecóloga y sexóloga Miriam Al Adib (Almendralejo, 1977) es madre de una chica de 14 años que ha sido objetivo de los fotomontajes de desnudos falsos. Su hija se lo comentó y la doctora lo publicitó a través de sus perfiles en redes sociales. Una semana después, Al Adib sentencia: «Algunos, entre ellos padres y madres de chicos que han participado en la creación y en la difusión de las imágenes trucadas, están banalizando esto. Hay gente que no se ha enterado», comenta a HOY antes de lanzar, a modo de resumen, otros de sus mensajes. «No se puede banalizar. Ya está bien. Como para que ahora algunos digan que los que han difundido estos montajes sexistas, que atentan contra la intimidad de menores, sean ahora víctimas y hablen de linchamiento. Y no se puede confundir un condena social con un linchamiento hacia personas», remata. Cree los familiares de los niños y menores de edad implicados («algunos, no todos, porque otros tienen claro que está mal lo que han hecho sus hijos») deben asumir que no se le está diciendo «que sus hijos sean unos delincuentes. Lo que estamos diciendo es que se ha cometido un delito». Agrega que igual para los menores «es una chiquillada a la que no le dan importancia pero los adultos no pueden permitir esto a sus hijos. Esto es cosa de educación en la familia. Hay padres y madres que deben hablar con sus hijos y transmitir lo que claramente no está bien, e incluso es un delito. De ellos depende también como sean de mayores». Por último, demanda que «hay que meter este problema en la agenda política. Es imprescindible. Nuestro caso ha salido a la palestra porque hemos alzando la voz y lo hemos contado pero hay más casos como el nuestro en otros sitios de España».