«El policía de pueblo es una figura que tiende a desaparecer»

«Imagínate que eres el único policía del pueblo y te avisan de que hay una pelea. Seguramente llames a la Guardia Civil para que ... venga a ayudarte, pero mientras llega no te vas a quedar parado. Vas a acudir, aún sabiendo que estás vendido. En un sitio grande, van dos coches con una pareja de agentes en cada uno y solo esa presencia ya intimida, pero cuando estás tú solo...». La situación la plantea un policía extremeño, y vale para ilustrar el día a día de decenas de compañeros suyos, los que ejercen en soledad, los que son el único agente del pueblo. «En la situación actual –resume este agente que prefiere el anonimato–, la del policía de pueblo es ya casi una figura que tiende a desaparecer»

En la última oposición, celebrada el pasado diciembre, había 61 plazas en juego, repartidas entre treinta municipios de la región. 16 de ellos convocaban una sola plaza, en casi todos los casos para ser el único agente del pueblo. Y en ocho municipios, en vez de una eran dos las vacantes. Solo sitios más grandes como Cáceres, Almendralejo o Navalmoral de la Mata ofrecían más vacantes. Hasta 11 en el caso de Zafra, lo que da una idea de hasta qué punto está recortada su plantilla actual.

En el tribunal único que juzgó las capacidades de los aspirantes estaba José Antonio Díaz, presidente de Ajemploex (Asociación de jefes y mandos de las policías locales de Extremadura). «Una situación bastante habitual en nuestro colectivo profesional –explica– es la siguiente: un agente que trabaja en un pueblo pide movilidad para ocupar una plaza en una localidad más grande, y entonces esa plaza queda vacante, y si es un municipio con un único policía, como hay muchos, pues ese pueblo se queda sin policía local».

Y seguramente pasarán varios meses hasta que esa plaza se cubra. Porque para eso es necesario que o bien alguien pida cubrirla, algo que no acostumbra a suceder porque la mayoría prefiere trabajar en una plantilla y no en soledad, o que se convoque la oposición, y esta requiere un trámite burocrático largo. Porque hay que tener en cuenta que aquí no existe la figura del interino, como sí la hay en las plantillas de la educación o la sanidad públicas.

«Una función social»

«El policía local es muy necesario para un pueblo, donde además suelen cumplir una función social que va más allá de la habitual», analiza Díaz. «La falta de agentes se explica sobre todo porque muchos ayuntamientos no tienen presupuesto suficiente para pagar a un policía, menos aún a dos, y porque un único agente está muy limitado a la hora de aportar seguridad».

La falta de policías constituyó un problema durante la pandemia, y algunos ayuntamientos recurrieron a los voluntarios de protección civil, que realizaron una labor social que muchos de sus vecinos agradecieron. «Pero pasada la pandemia –explica un policía local que prefiere el anonimato–, algunos pueblos mantuvieron a los voluntarios de protección civil realizando tareas de policía local, lo que motivó que la Junta de Extremadura les advirtiera por carta de que eso era ilegal».

Una posible solución a la falta de agentes es la prestación de este servicio mancomunado, pagándolo entre varios municipios. Es una opción prevista en la ley pero que no ha pasado del papel a la calle. Sí son comunes las colaboraciones puntuales en fechas señaladas como las fiestas patronales, pero no hay en la región ningún ejemplo de policía local mancomunada.