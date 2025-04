La coincidencia de fechas para los exámenes de la Policía Local indigna a los opositores

Desánimo e indignación casi a partes iguales es lo que sienten en estos momentos muchos de los aspirantes que participan en las oposiciones de Policía ... Local en Extremadura. La coincidencia en las fechas de celebración de los exámenes les está obligando a renunciar a algunos de los procesos selectivos en los que están inscritos, a pesar de haber superado ya algunas de las pruebas de las que constan.

«Es una injusticia absoluta, posiblemente una decisión legal, pero no ética», afirma uno de los opositores afectados por la situación que se está dando en la región y que, como otros muchos, prefiere no hacer público su nombre. «No, porque seguimos opositando», justifica.

En su caso, el pasado septiembre, otros lo hicieron en enero, decidió dejar su trabajo para centrarse ya exclusivamente en unas oposiciones para las que llevaba preparándose tres años. «Me había inscrito, y pagado las correspondientes tasas, en ocho procesos selectivos, incluido el del Tribunal Único».

Esta es la fórmula que ha estrenado Extremadura este año con el fin de que todos los aspirantes a policía local en la región participaran en un único proceso selectivo, organizado por la Junta, en lugar de que cada localidad celebrara su propia oposición, como ha venido sucediendo hasta el momento.

Sin embargo, dado el carácter voluntario de la iniciativa, es decir, que cada ayuntamiento decide libremente si se suma o no al Tribunal Único, son muchas las localidades que han optado por mantener su propio proceso para cubrir sus vacantes en las plantillas de policías locales. Son 29 municipios los que se han adherido al nuevo sistema, juntos han sacado a concurso 61 plazas y son 502 los aspirantes admitidos que iniciaron el proceso el pasado 4 de noviembre con la primera de las cinco pruebas de que consta la oposición, el examen tipo test.

«Desde el primer momento, por la coincidencia de fechas, me he visto obligado como el resto de mis compañeros a ir renunciando a oposiciones». Según detallan los aspirantes consultados, «Azuaga y Puebla de Sancho Pérez han celebrado exámenes los mismos días, igual que Fregenal y Mérida, y este lunes han coincidido pruebas en Logrosán y Villanueva de la Serena». Así que los aspirantes apuntados a todas, que son la inmensa mayoría en la región, «porque el objetivo es tener el mayor número de oportunidades posibles para conseguir una plaza en propiedad y la preparación vale para todas», han tenido que renunciar de manera obligatoria a participar en algunos de los procesos. En todos los casos, en localidades no adheridas al Tribunal Único. «Hasta la fecha, porque ahora resulta que la coincidencia también alcanza a este nuevo sistema de selección», lamentan.

De los 502 aspirantes admitidos al Tribunal Único, fueron 480 los que finalmente se presentaron a la primera de las cinco pruebas de las que consta el proceso, el examen tipo test que se celebró el pasado 4 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx, en el campus de Badajoz.

Este sábado, día 16 de diciembre, en la misma sede, está fijada la realización de la segunda prueba, el supuesto práctico, para los 286 que superaron el test. «La fecha del primer ejercicio no coincidió con ninguna otra, pero esta vez la cosa ya se ha torcido». Porque Plasencia y Fregenal de la Sierra, otros dos municipios que no se han adherido al Tribunal Único, han fijado igualmente la realización de sus supuestos prácticos para el próximo sábado.

«Yo descarté Fregenal porque me coincidió con Mérida y ahora tengo que descartar Plasencia o el Tribunal Único por el mismo motivo», denuncia este aspirante, que en el caso de la oposición de la capital del Jerte ha superado ya las pruebas físicas y el examen tipo test. «Solo me quedaba para poder lograr una plaza el supuesto práctico, el psicotécnico y el reconocimiento médico» o, lo que es lo mismo, pruebas que habitualmente se superan con bastante más facilidad que las anteriores, donde se produce la mayor criba entre los aspirantes.

Ahorrar gastos

En el caso de Plasencia son 6 las plazas de policía local a concurso –tres en Fregenal– y 130 los aspirantes convocados para el sábado, «un día en el que hasta la fecha ningún ayuntamiento había celebrado examen alguno de oposición a policía local».

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Plasencia dice al respecto que «el tribunal es soberano para elegir las fechas de los procesos selectivos». Pero otras fuentes consideran que hacer coincidir las fechas es la mejor manera de garantizar otra criba más, especialmente cuando hay un número alto de aspirantes para pocas plazas y, de paso, ahorrar costes. Los opositores que superen el supuesto práctico tendrán que realizar después para culminar el proceso un psicotécnico y pasar por un reconocimiento, que pueden conllevar un desembolso a las arcas municipales de unos 200 euros por aspirante.

«Así que nos obligan a elegir, yo no puedo estar el mismo día en Plasencia y en Badajoz para el examen del Tribunal Único, me tengo que arriesgar y quedarme con uno a pesar de haber pagado las tasas en los dos, haber superado las pruebas previas y llevar destinado a estos exámenes mucho esfuerzo y dinero con la preparación en una academia y un preparador físico. Es una vergüenza que indigna».