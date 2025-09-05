HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Droga y dinero intervenidos por la Policía Nacional. P. N.
Sucesos de Extremadura

La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres

Los arrestados, con domicilio en el Junquillo, son un hombre de 39 años y una mujer de 36

R. H.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:35

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres, detuvieron el pasado 22 de agosto a dos personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de informaciones relativas a la existencia de una persona, domiciliada en la barriada del Junquillo de esta ciudad, que pudiera estar traficando con diversas sustancias estupefacientes.

Los agentes tuvieron conocimiento del robo en varios trasteros en el residencial donde supuestamente vivía esta persona, sospechando que le habrían intentado «dar un vuelco» en su trastero, lugar donde podría ocultar la droga, pero se equivocaron de trastero.

Bolsa llena de droga

Los policías, en sus labores de investigación de estos robos, se pusieron en contacto con el hombre, a fin de que les mostrara su trastero y otro que tenía alquilado. En el servicio de vigilancia establecido por los agentes observaron que, minutos después de hablar con la Policía, la pareja del investigado accedía a uno des esos habitácuos y salió portando una gran bolsa con sustancias estupefacientes, siendo detenida inmediatamente, informa el cuerpo policial en nota de prensa.

Casi un kilo de cocaína

Al momento, bajó también el investigado, siendo detenido igualmente. Con la preceptiva autorización, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de ambos, interviniendo finalmente un total de 927 gramos de cocaína, 8 de hachís, 124 gramos de MDMA. Además de estas sustancias estupefacientes, los uniformados intervinieron más de 1.700 euros en efectivo, tres básculas de precisión, una envasadora y múltiples bolsas de distintos tamaños.

Los detenidos son una mujer de 36 años y un hombre de 39, ambos con antecedentes. La pareja fue puesta a disposición de la autoridad judicial, decretando el ingreso en prisión de ambos.

