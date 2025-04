Poca oferta, altos costes de construcción y escasa VPO encarecen la vivienda en Extremadura

Un apartamento de 55 metros cuadrados con dos habitaciones, un baño, plaza de garaje y trastero por más de 173.500 euros. A lo que ... hay que sumar el IVA (impuesto sobre el valor añadido), con lo que se iría por encima de los 210.000 euros. En esta misma promoción de la ciudad de Badajoz, una vivienda con una habitación más y cerca de 90 metros cuadrados útiles cuesta 100.000 euros más. Y está todo vendido.

Son precios fuera del alcance de muchas de las personas que quieren acceder a una vivienda en la ciudad, pero que todavía están algo más baratos que antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, hace ya quince años. «En estos casos, se están acercando, pero estamos hablando de unos pisos caros que están por encima de la media», indica Jaime Gridilla, presidente de promotores de CNC Badajoz, la patronal de la construcción en la provincia pacense.

El último informe de Tinsa apunta en esa misma línea y recoge que la vivienda en la ciudad de Badajoz todavía tiene un coste un 23% inferior al marcado en plena burbuja inmobiliaria. En la capital cacereña esa distancia es del 24%. «Hay que recordar que pese al encarecimiento reciente, Extremadura es la región con la vivienda más barata», apostilla Abelardo Martín, presidente de promotores de CNC Cáceres.

Precios 1.000 euros el metro cuadrado cuesta, según los promotores, construir vivienda en Cáceres 1.200 euros el metro cuadrado es el coste más reducido, para la patronal, al que se puede construir en Badajoz

Eso es así para el conjunto de la comunidad y en ese dato tiene un fuerte peso la Extremadura rural, que en los últimos años ha vivido ajena al encarecimiento de la vivienda. Más bien al contrario, en las poblaciones extremeñas más afectadas por la despoblación los precios de las casas y solares se han movido a la baja en la última década.

Al contrario, en las grandes poblaciones extremeñas –como pueden ser las dos capitales de provincia, Mérida y Plasencia, donde residen un tercio de los habitantes de la región– los precios están mucho más en consonancia con otros territorios. De hecho, el metro cuadrado en la ciudad de Badajoz ya es más caro que en otras quince capitales de provincia españolas y en Cáceres no está entre las cinco más baratos.

Pero, ¿qué ha tirado al alza de los precios de la vivienda en las ciudades extremeñas? «Los motivos son múltiples, como son múltiples la soluciones para facilitar el acceso a la vivienda y, además, hay que aplicarlas todas», defiende Martín, que cita entre las principales causas el desequilibrio entre la oferta y la demanda. «En España se crean 330.000 hogares al año y solo se están construyendo 92.000 viviendas».

Poca oferta para la demanda, por tanto. Una situación que tensiona al alza el mercado y que se replica en las ciudades extremeñas. Una de las soluciones, según los promotores, pasa por construir más. Para hacerlo es imprescindible disponer mano de obra, que no abunda, y de materiales de construcción. Ambos costes se han encarecido con fuerza para las empresas, sobre todo a raíz de la pandemia y de las repetidas subidas del salario mínimo. «Aunque se dieran las condiciones, no podríamos hacer todas las viviendas que se necesitan, porque no tenemos mano de obra», asegura Martín.

En ese sentido, la construcción lleva tiempo insistiendo en que faltan 10.000 trabajadores en Extremadura para que el sector tenga la capacidad de funcionar con normalidad.

Por supuesto tampoco se puede construir sin suelo disponible y por lo menos en Cáceres escasea. «Ahora mismo se están haciendo un par de sectores en la ciudad, pero la gestión en lo que al cambio de uso del suelo se refiere es muy lenta», afirma el responsable de CNC Cáceres, que reclama una mayor agilidad en los procesos de urbanizar terrenos para poder edificar en ellos.

Unos trámites que pueden prolongar durante más de diez años el camino entre el inicio de los trámites para la urbanización y la culminación de las obras. «En distrito Rosales, en Badajoz, los propietarios del suelo firmaron en 2015, pero hasta 2021 no entraron las primeras máquinas, las viviendas se empezaron en 2024 y las primeras se entregarán en 2026», detalla Gridilla.

Es, además, otro paso que se ha encarecido. «Urbanizar un suelo a día de hoy cuesta el doble que en 2008», expone el presidente de promotores de CNC Badajoz.

Trámites que alargan los tiempos y que cuestan dinero «Hasta el 25% del coste de una vivienda son impuestos», cifra Abelardo Martín, presidente de Promotores de la patronal cacereña de la construcción, que no comparte que un bien de primera necesidad tenga la consideración de artículo de lujo desde el punto de vista impositivo. Esa carga tributaria se debe a los múltiples trámites burocráticos que se deben dar para desarrollar una promoción. Pasos que alargan los plazos y que incrementan el precio final de las viviendas. «La construcción está gravada con muchos impuestos; además del IVA al 21%, tenemos que hacer frente al impuesto de Actos Jurídicos Documentados en varios momentos de un proyecto», lamenta Jaime Gridilla, representante de los promotores en la patronal pacense.

Tampoco son muy rápidas las concesiones de las licencias de obras municipales. «Al final el tiempo es dinero y todos los retrasos conllevan unos mayores costes para las empresas y terminan incrementando el precio de las viviendas; por ejemplo no es lo mismo tener mano de obra para acabar una construcción en dos meses que tener que estar trabajando cuatro meses», advierte Martín.

En la situación actual, los agentes del sector afirman que teniendo en cuenta esos tiempos, pero también el precio del suelo y los gastos que suponen los materiales y la mano de obra, no se puede construir en las ciudades extremeños por debajo de los 1.000 euros el metro cuadrado. «En Badajoz es prácticamente imposible hacerlo por menos de 1.200 o 1.300 euros», apostilla Gridilla.

Unos costes, en los que también influyen los altos estándares de calidad que marca el Código Técnico de la Edificación (CTE), que hacen muy complicado el desarrollo de viviendas de protección oficial (VPO) por parte de las promotoras.

En las ciudades extremeñas sí hay suelo disponible para este tipo de promociones a precios más asequibles. El precio al que se pueden vender la VPO está tasado –entre 1.244 y 1.544 euros el metro cuadrado, según la orden de 2024– y las promotoras privadas consideran que no hay margen de beneficio en su construcción. «Solo se pueden hacer si nos salimos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y nos permiten construir en más alturas, porque eso reduce los costes por metro cuadrado construido», declara Martín, que pone como ejemplo que las últimas VPO se están haciendo como PIR (Proyectos de Interés Regional) y, por tanto, con unas condiciones especiales.

Sí consideran en CNC Extremadura que es necesario el desarrollo de más VPO para facilitar el acceso a la vivienda, pero que también lo es rebajar las condiciones de acceso a la misma. «Hay personas que no cumplen los requisitos para una VPO, pero que tampoco pueden gastarse los 100.00 euros más que vale una vivienda libre», según el representante de los promotores.

Más agilidad

Otra de las actuaciones que pueden abaratar los precios de la vivienda es, según la patronal, una mayor agilidad en los trámites, ya que las empresas defienden que todo lo que signifique que los plazos de un proyecto se reduzcan tendría una repercusión positiva –a la baja– en los precios que pagan los compradores.

Para avanzar en ese línea, desde CNC han pedido a los ayuntamientos que sean más rápidos en la concesión de licencias de obra –«en Badajoz pueden tardar hasta siete meses», indica Gridilla– y tener contacto directo con las compañías eléctricas para tratar de acortar los tiempos de las altas de las nuevas viviendas en la red.

Por último, y para evitar la escasez de suelo, la patronal ha solicitado en Badajoz que se puedan urbanizar sectores más pequeños. «No hay financiación para urbanizar y en los sectores actuales puede costar hasta 25 millones de euros», explica el representante de los promotores en la provincia pacense, que igualmente cree necesario que se facilite la transformación en viviendas de los locales ubicados en las plantas bajas de los edificios.