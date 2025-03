11 poblaciones de las comarcas afectadas por el incendio tienen una única vía de evacuación

Antonio J. Armero Cáceres Domingo, 21 de mayo 2023, 07:40 Comenta Compartir

Nueve alquerías de Las Hurdes y dos poblaciones de la Sierra de Gata tienen una única vía de entrada y salida del pueblo en el caso de evacuaciones ante emergencias, y una de ellas es Ovejuela, que fue desalojada el pasado viernes por el incendio que asola las dos comarcas cacereñas desde el miércoles al anochecer. De hecho, esta última alquería de Pinofranqueado fue el principal motivo de preocupación este sábado para quienes integran el operativo de lucha contra el fuego, al localizarse en sus alrededores el frente más activo.

Ahí se concentraron la mayoría de medios humanos y materiales en la tercera jornada de pelea contra el fuego en el norte extremeño, que concentra las zonas de más riesgo de incendio forestal de la comunidad. Principalmente, porque aglutina los bosques más grandes, tupidos y valiosos desde el punto de vista medioambiental y turístico.

Y algunos de ellos están en zonas particularmente despobladas, con localidades que en muchos casos no llegan al centenar de habitantes, como ocurre con la mayoría de las alquerías hurdanas. Además de Ovejuela, en Las Hurdes tienen una única vía de evacuación Horcajo, Avellanar (también adscritas al ayuntamiento de Pinofranqueado), Casarrubia, La Huetre (dependientes de Casares de las Hurdes), Cambrón, Huerta (de Caminomorisco), El Gasco y Aceitunilla (integradas en el Consistorio de Nuñomoral).

En la lista está Ovejuela, que fue desalojada el viernes, y Santibáñez el Alto, que está al lado de los tres pueblos desalojados en Sierra de Gata

En la Sierra de Gata, tienen solo una vía para desalojos y entrada y salida de vehículos de emergencias Trevejo (pedanía de Villamiel) y Santibáñez el Alto. Este último pueblo saldrá próximamente de esta lista, ya que hace unas semanas, la Junta declaró urgente la ocupación de bienes y derechos para las obras de mejora del acceso a la localidad.

No son estas localidades las únicas de la región con este problema. Hay otras seis: Cabañas del Castillo, Jarilla, Manchita y las pedanías de Estorninos (que dependen de Alcántara), La Calera (adscrita a Alía) y La Fontañera (Valencia de Alcántara).

El estudio tras el gran incendio de Sierra de Gata

Que estos 17 pueblos carecen de alternativa ante evacuaciones se sabe porque tras el incendio que arrasó ocho mil hectáreas en la Sierra de Gata en el verano del año 2015, la Junta de Extremadura encargó estudiar esta cuestión. El resultado se conoció al año siguiente, y fue que había 22 núcleos en esta situación. Desde entonces, la carencia solo se ha resuelto en cinco pueblos: El Pino, Jola (pedanías de Valencia de Alcántara), Herrera de Alcántara y dos pedanías de Pinofranqueado, que son Aldehuela y Sauceda. Precisamente esta última es una de las que estos días se está viendo amenazada por el fuego, hasta el punto de que la Guardia Civil ha mantenido cortada la carretera que lleva hasta ella desde Pinofranqueado.

En las 17 localidades donde se sabe desde hace siete años que hay un problema de seguridad pero no se ha solucionado «no ha podido llevarse acabo ninguna actuación, pese que se han redactado estudios de ocupaciones, anteproyectos y/o proyectos», explica la Junta de Extremadura. Cita la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio dos motivos. «En unos casos, porque los ayuntamientos no han podido conseguir o acreditar la disponibilidad de los terrenos, casi siempre un paso imprescindible para poder actuar sobre ellos». Y en otros, continúa la administración, la causa de no haber solucionado el problema es «que ninguna de las alternativas estudiadas ha resultado viable, por entrañar graves riesgos tanto para la población como para los equipos de extinción de incendios».

El Gobierno regional añade que está previsto actuar próximamente en la alquería de La Huetre.