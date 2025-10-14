El plante sindical impide negociar las oposiciones de Educación

Primero lo anunció de manera pública y después convocó a los sindicatos con presencia en la sectorial del área a negociar. Pero no ha podido ... ser. La Consejería de Educación no ha podido celebrar este martes la reunión prevista para avanzar en la convocatoria de las nuevas oposiciones porque las centrales no han acudido a la cita.

No solo eso. La negociación está en el aire, la del nuevo proceso selectivo y la de cualquier otro asunto que afecte al ámbito educativo público extremeño, mientras no haya un acuerdo con respecto a la homologación salarial que reivindican los sindicatos para maestros y profesores.

Las cinco centrales con presencia en la sectorial -PIDE, CSIF, ANPE, UGT y CC OO- han decidido romper relaciones con el departamento que dirige Mercedes Vaquera y no participar en ninguna reunión más mientras no haya un acuerdo de subida salarial. Un acuerdo por el momento complicado porque la consejería defiende que con el incremento de 80 euros brutos al mes los docentes extremeños alcanzarían la media nacional, y los sindicatos lo rechazan. Hasta la fecha reclaman una subida de 150 euros en dos años o 200 euros en tres. Mantienen que con el aumento de la Junta, a partir del 1 de enero de 2026 los maestros y profesores de la región serían los peor pagados del país. Porque las comunidades situadas por debajo de Extremadura en la clasificación nacional han incrementado las nóminas de sus docentes.

Ambas partes tratarán de acercar posturas en la reunión a la que la Consejería de Educación les ha convocado este jueves. Si hay acuerdo, habrá avance en la negociación de las próximas oposiciones docentes. Por el momento la Junta ha anunciado que serán más de 300 las plazas que saldrán a concurso para maestros, profesores de los sectores singulares de Formación Profesional (FP) y de Escuelas de Idiomas, «siendo la mayoría del cuerpo de maestros en varias especialidades», concretó la consejería la semana pasada.

Esta propuesta «llega tras analizar las plantillas docentes de los centros educativos y teniendo en cuenta numerosos datos y situaciones», indicó también el departamento de Mercedes Vaquera. «Está basada en un minucioso análisis de la situación docente en Extremadura y en las necesidades que tiene el sistema educativo extremeño».