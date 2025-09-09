HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
Fuegos artificiales de Los Santos en las fiestas del año pasado. L. P.

Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos

Aseguran que cumplen con todas las medidas de seguridad y que en otras comunidades no ha habido problemas con este tipo de espectáculos

Lucio Poves

Lucio Poves

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La Cofradía de Nuestra Señora de La Estrella, encargada de la organización de las fiestas patronales de Los Santos de Maimona, ha decidido suspender ... la colección de fuegos artificiales con los que tradicionalmente se pone fin a los festejos. El castillo estaba previsto para hoy, ultimo día de las fiestas, y la decisión se ha tomado por el 'alto riesgo de incendio' existente. Así se recoge en un comunicado oficial que agrega que «una pequeña parte de lo presupuestado en los fuegos artificiales se dedicará a paliar los efectos devastadores del fuego y a ayudar a los damnificados».

