Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos

La Cofradía de Nuestra Señora de La Estrella, encargada de la organización de las fiestas patronales de Los Santos de Maimona, ha decidido suspender ... la colección de fuegos artificiales con los que tradicionalmente se pone fin a los festejos. El castillo estaba previsto para hoy, ultimo día de las fiestas, y la decisión se ha tomado por el 'alto riesgo de incendio' existente. Así se recoge en un comunicado oficial que agrega que «una pequeña parte de lo presupuestado en los fuegos artificiales se dedicará a paliar los efectos devastadores del fuego y a ayudar a los damnificados».

Comunicados como este los están emitiendo varios Ayuntamientos extremeños, movidos por las recomendaciones de la Delegación del Gobierno o la Fempex. Según informan a HOY desde el sector de las pirotecnias, en otras comunidades la interpretación de la ley es menos estricta que en Extremadura y sí se están lanzando fuegos.

«Las anulaciones en toda Extremadura, especialmente en los pueblos de la provincia de Badajoz, es un mazazo tremendo a nuestras empresas, porque es en verano cuando se concentra el mayor volumen de nuestros negocios», señala Manuel (elude dar su apellido), gerente de la Pirotécnica Santa Bárbara ubicada en Zafra y que ve como cada día le llega una llamada para suspender los fuegos artificiales en una fiesta.

«Ya son muchos los que se han suspendido y otros que se suspenderán y nos han afectado directamente a nosotros y también a otras empresas. Nuestra asociación a nivel estatal ha presentado una queja ante la Delegación del Gobierno para que reconsidere sus recomendaciones».

Los contratos que se hacen con ayuntamientos o gestores de fiestas populares pueden incluir una cláusula que contemple la suspensión de los fuegos por causa mayor. «En ese caso la parte contratante ha de abonar un 75%; pero esa cláusula casi nunca la hacemos efectiva porque sabemos que al año siguiente no vamos a ser contratados»

, sostiene Antonio Castilla, responsable de la Pirotécnica Virgen de Belén de Zafra.

«Un 60% de nuestro negocio se concentra estos meses. Pero todos los veranos hay peligro de incendio, y nosotros somos los primeros en hacer cumplir lo que viene en la Ley de Montes: tiene que haber una distancia de 400 metros a las masas forestales, disponer de un seguro de responsabilidad civil y todo lo necesario para combatir pequeños conatos que se pudieran producir», concreta Castilla. Además, se lamenta de que en Trujillo se le avisó con apenas 48 horas de antelación de que tampoco habría fuegos, «cuando todo estaba previsto con un presupuesto de 5.000 euros». Y tampoco los ha habido en Villanueva o en Montijo, por ejemplo, ni los habrá en muchos pueblos que en septiembre estarán en fiestas. Por ejemplo, las de la Natividad de la Virgen, y a mediados de mes las celebraciones de los distintos Cristos.

Ambos responsables sostienen que estas suspensiones les están haciendo mucho daño, ya que no siempre los Ayuntamientos o comisiones de festejos de hermandades y cofradías deciden posponer los lanzamiento a otras épocas del año.

«En el caso de Valverde de Leganés no lanzamos en agosto, pero lo haremos ahora en septiembre, en el Cristo; pero en otros muchos sitios nos cancelan el contrato sin pensar que nos va la vida en ello, porque vivimos de esto y somos los primeros en lamentar que haya incendios forestales. De hecho en el norte de la provincia de Cáceres ya no trabajamos desde hace muchos años, precisamente por el peligro que podría conllevar en algunos lugares», asegura Castillo.

Desde la Pirotécnica Santa Bárbara de Zafra, su gerente asegura que en otras comunidades como Castilla-La Mancha no ha tenido problemas en lanzar su espectáculo de fuegos. «Allí -en concreto en la provincia de Ciudad Real- la interpretación que se hace de la Ley de Montes es distinta, mientras que aquí la Delegación del Gobierno restringe los fuegos en toda la región y los alcaldes se muestran comprometidos con esta recomendación y los dejan de contratar o rescinden los contratos», apunta.