Piden explicaciones por vaciar el embalse de Alcollarín para acabar con el pez chino invasor La CHG empezó a soltar agua en primavera, hoy el pantano está al 1,45% y Ecologistas en Acción cree que el plan no ha sido eficaz porque se han perdido aves acuáticas y el pez invasor ha llegado aguas abajo

Sábado, 16 de agosto 2025

El embalse de Alcollarín ocupa 50 hectáreas en el sureste de la provincia de Cáceres y en estos momentos está al 1,45% de su capacidad, según el Sistema de información de Redes Automáticas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), donde la media de los embalses de esta cuenca es del 61% en plena campaña de riego. La explicación a este vaciado está en el pez chino, una especie invasora que compite con autóctonas como el caladino, la colmilleja, el pardillo, el barbo comizo o la boga del Guadiana. Para acabar con este pez invasor se ha vaciado su hábitat y el aspecto que presenta este embalse ha indignado a algunos vecinos. Ecologistas en Acción de Extremadura pide mayor transparencia para explicar una actuación que comenzó el primavera y ha finalizado en pleno verano.

El Psudorasbora parva, comúnmente llamado pez chino, representa más del 95 % de la población piscícola del embalse, según la CHG, que señala como principal «peligro» que esta especie catalogada como invasora puede portar un parásito intracelular que inhibe la reproducción de otros ciprínidos, llegando a ser en poco tiempo la única especie presente en los cauces. También añade la CHG que, hasta la fecha, no se ha detectado la presencia del parásito en las especie muestras analizadas.

La CHG informó hace una semana de que se habían realizado despesques previos y que se instalaron pequeñas barreras aguas abajo. También que el agua desembalsada se aprovechó para regadío (Vegas Bajas a través de Montijo). Pero para Ecologistas en Acción este vaciado que se inició hace meses y ahora muestra un pantano desolado ha provocado «denuncias de vecinos y críticas de expertos sobre olores, pérdida de aves acuáticas y la posible dispersión de la invasora aguas abajo tras fallos operativos durante el desembalse», afirman en un comunicado emitido este sábado. En él se preguntan si el diseño del plan y su ejecución han sido los idóneos.

Según la organización ecologista, no es correcto afirmar que «no había alternativa» porque el propio documento del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) contempla barreras, rescates, electropesca y fases, «pero la eficacia depende de cómo y cuándo se aplican». Tampoco es cierto -prosigue la nota- que «no hubo mortandad relevante», ya que los registros audiovisuales y crónicas muestran mortandad de peces y molestias por olores. Sobre que la CHG sostiene que el agua se derivó a regadío y no se desperdició, Ecologistas en Acción de Extremadura no se fía y pide verificar volúmenes, trazabilidad y calidad en un informe oficial posterior.

Por ello, piden un plan detallado a la CHG y el Miteco como promotores del vaciado, y a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura le preguntan si fueron consultados; qué medidas de rescate/traslado de ictiofauna y aves activó o exigió; qué régimen de pesca fijó durante la intervención (cierres, tramos especiales, avisos); y qué seguimiento post-operación está realizando actualmente aguas abajo.