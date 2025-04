Pide el alta al ser aislada con covid en una antigua sala de autopsias

Acudió este jueves a la zona de Urgencias del Hospital de Plasencia porque es asmática, había dado positivo en covid y no le gustaba cómo ... sonaba su tos. Pero acabó firmando el alta voluntaria antes de que la viera el médico porque le hicieron esperar casi dos horas en el departamento de Anatomía Patológica, la estancia le recordó a la muerte, ella es necrofóbica y le entró ansiedad. «No creo que sea el lugar adecuado para dejar a ningún paciente», se quejó ayer Nuria Montero.

Anatomía Patológica es el lugar destinado en un hospital para analizar los tejidos de los pacientes y otro tipo de muestras, además de realizar ocasionalmente algunas autopsias. Sin embargo, el Servicio Extremeño de Salud explicó ayer a este diario que desde hace diez años no se realizan allí autopsias, por lo que esa sala de Plasencia en concreto no está ahora equipada para ello.

Ampliar La sala tiene un biombo y el SES dice que se usa como una sala cualquiera. HOY

Según Nuria Montero, placentina de 48 años, ella es necrofóbica. Esto es, tiene un miedo irracional a la muerte, a las cosas muertas como los cadáveres, así como a ciertas cosas asociadas a la muerte, como ataúdes o una sala de autopsia o instrumental relacionado. «Habrá gente que no le afecta pero soy muy aprensiva para todo lo que tiene que ver con los muertos, de hecho no voy jamás a ningún cementerio», indicó a este diario. Por eso, prosigue, cuando vio la cámara frigorífica destinada a conservar los cadáveres «y caretas como las que usan los soldadores» se empezó a poner nerviosa.

En cambio, el SES aclara que «es una sala de aislamiento que se utiliza en el Hospital de Plasencia desde la pandemia para casos covid. Esta sala es una habitación con mobiliario habitual en cualquier habitación de hospital, con sus dos camas y sillones para acompañantes».

«Todo metálico y muy frío»

Según relata la paciente, todo empezó este jueves pasado cuando estando en su trabajo notó que empezaba a faltarle el aire. Aunque no tenía fiebre, había dado positivo en covid en un test de autodiagnóstico y temía padecer alguna bronquitis o neumonía.

«Cuando entré a la zona de triaje del hospital –explica– me dijeron que al haber dado positivo había que seguir un protocolo y llevarme a una zona de aislamiento. Recorrí muchos pasillos aislados y me metieron en lo que parecía una sala de autopsias, todo metálico, muy frío. Me dejaron sola con un biombo y me dijeron que ya me llamarían para hacerme las pruebas. No es por el tiempo que tardaron sino por la situación. Eran las tres menos diez y nadie venía, así que pensé que sería por el cambio de turno, pero no llegaba nadie. Salí, en la puerta ponía 'Anatomía Patológica' y cuando entonces ya había otra chica tras el cambio de turno a la que le dije que aquello parecía una sala de autopsias, ella me dijo '¿cómo lo sabes?'. Dieron las cuatro y diez, no venía nadie y cuando comenté lo mismo con un celador me dijo que esa sala ya estaba adaptada porque en la de aislamiento había obras y habían habilitado esa, lo cual no me parece normal».

Sala de Anatomía Patológica donde esperó la paciente. HOY

En el informe de alta, realizado a las 16.32 horas, se indica que la paciente fue encontrada en el pasillo «con quejas de que aún no había sido atendida desde que la valoré y solicita el alta voluntaria. Explico que las pruebas complementarias y el tratamiento están solicitados pero refiere que no va a esperar más en la 'sala de autopsias', explico que es una sala habilitada para aislamiento covid+, reitera su deseo de alta voluntaria».

No hay saturación por covid

Preguntado el Servicio Extremeño de Salud si actualmente se han retomado los itinerarios y espacios de aislamiento para casos de covid en los hospitales de la región tras los repuntes de esta semana, el SES contesta que los hospitales de la región no están saturados y se ha observado que la incidencia covid ya es descendente.

«Cuentan con suficientes camas para atender a todos los pacientes y están manteniendo la actividad hospitalaria sin cambios, incluida la actividad quirúrgica en la que existe un aumento exponencial de la misma a causa de las listas de espera», indica.