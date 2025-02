Satisfacción en la Junta y en Fedexcaza por sacar a los perros de caza fuera de la ley animal

Vía libre en las Cortes a la ley de bienestar animal con una medida que se aplaude casi de forma generalizada en Extremadura. Quedan excluidos de ella los perros de caza, como había solicitado la Junta y la Federación Extremeña de Caza, por considerar ... que no podían regirse por esta ley. En cambio, Podemos había defendido lo contrario.

La ley animal había abierto una pugna dentro del Gobierno de coalición. El PSOE y Unidas Podemos llevaban semanas peleándose en público sobre cómo se debía considerar a los perros de caza, en concreto sobre el grado de protección que deben disponer ante el maltrato respecto a otros canes. En este caso, los socialistas se han inclinado por apoyarse en PP, Vox, Ciudadanos, CC, Foro Asturias, PRC y UPN para excluir en esta norma a los canes cinegéticos de la protección que sí se asegurará a otras razas, consideradas mascotas.

El acuerdo entre el PSOE y las otras formaciones se produjo anteayer en la Comisión de Derechos Sociales, convocada de urgencia por Podemos ante la posibilidad de que los socialistas no apoyaran la ley. Finalmente, se produjo un pacto por el que el partido morado tuvo que ceder en sus pretensiones y separar la protección de los perros considerados de caza con los de compañía.

La norma aún debe llegar al pleno del Congreso para ser aprobada. Parece improbable que se puedan producir cambios en el texto salido de la comisión.

La Junta, explicó a HOY, apoya la enmienda presentada por el PSOE nacional que excluye los perros de Ley de Bienestar Animal. «Creemos que los perros que participan en la caza deben tener una consideración especial en dicha ley ya que juegan un rol clave en el sector cinegético al tratarse de una actividad específica. Su papel es similar al de otras labores, que ya estaban excluidas, como los perros policía, perros pastores o las aves de cetrería», se afirma desde el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara.

«Es una gran victoria del sector sobre el animalismo», sentenció José María Gallardo, presidente de Fedexcaza. Recuerda que existe la estrategia nacional del sector cinegético además de normativas en cada región y los Códigos Civil y Penal «que ofrecen protección a unos animales que son los cazadores los primeros que los protegen».

Si hubiera salido la ley como deseaba Podemos, «no solo salían perdiendo los perros de caza sino también otros animales como la perdiz, utilizada como reclamo. Esa ley, como se había planteado antes de la enmienda del PSOE, era mascotera, sin tener en cuenta la caza». También José María Gallardo acusa de Podemos de «bulos y una campaña brutal de desinformación».

Debate

En la misma línea, el presidente de la Federación Española de Caza, el extremeño Manuel Gallardo, celebra que el PSOE excluya finalmente a los perros de caza, rehalas, de trabajo y animales auxiliares como las aves de cetrería de la ley de bienestar animal.

«Es un avance sustancial el reconocimiento de que los perros que se dedican a actividades específicas no son mascotas. Seguiremos trabajando por el beneficio de la actividad cinegética y en defensa del mundo rural», aseveró.

Irene de Miguel, portavoz de Podemos en Extremadura, no es de la misma visión. Le pide al PSOE que «haga una profunda reflexión» porque «avanzar en derechos hacia los animales en avanzar hacia una sociedad mejor».

Se pregunta «por qué si unos perros y no otros deber incluirse en la ley» y devuelve al sector las acusaciones de bulos y mentiras. «La mayoría de los cazadores no cometen maltrato con sus perros pero esta ley es para protegerlos mejor de quienes no lo hacen», finalizó De Miguel.