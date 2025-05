La ley permitirá a Badajoz, Cáceres y Mérida cobrar peaje por ir en coche al centro

No habrá que pagar por entrar en coche al centro de Badajoz ni de Mérida ni de Cáceres. Las tres ciudades descartan instalar peajes en ... el casco urbano para cobrar a los coches más contaminantes tal y como propone el ministerio de Transportes.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte que el Gobierno quiere aprobar a final de este 2022 incluirá la posibilidad de cobrar peajes urbanos a los vehículos contaminantes.

¿Y eso afecta a Extremadura? Sí porque esa misma ley obligará a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar una Zona de Bajas Emisiones, es decir, calles donde no podrán acceder los coches más contaminantes. Delimitar esas zonas será obligatorio y afectará a Badajoz, Cáceres y Mérida, aunque aún no han anunciado dónde las implantarán. La normativa señala que deben ser calles con mucho tráfico, por lo que todo apunta que se verán afectados los centros de las ciudades.

El 32% de los vehículos de Extremadura tienen más de 16 años y pagarían hasta 4 euros al día en las ciudades con peajes

Don Benito-Villanueva o el nombre que finalmente adopte la fusión de estas localidades de las Vegas del Guadiana también superará los 50.000 habitantes, por lo que se verá afectada.

Por tanto, estas localidades extremeñas tendrán que tener Zona de Bajas Emisiones ¿Y peaje? No porque en este caso el ministerio no impone el cobro, solo ofrece la posibilidad como otra medida para incentivar el uso de coches que contaminen menos o utilizar el transporte público.

El Ministerio de Transporte obligará a fijar una zona con menos contaminación, pero el peaje será optativo. HOY ha consultado a los ayuntamientos de Badajoz. Mérida y Cáceres si estudian cobrar una tasa y la respuesta es la misma en los tres casos, ni lo contemplan.

«Para ciudades más grandes»

En el Ayuntamiento de Mérida indican que, aunque la información es del anteproyecto de ley, (es decir, aún no es definitiva), «no nos planteamos esa posibilidad. Entendemos que va más dirigido a grandes ciudades».

En el Consistorio cacereño indican que la medida está descartada para su ciudad y el Ayuntamiento de Badajoz indica que «no se plantea cobrar peajes por entrar en el centro».

Las tres localidades, eso sí, tienen seis meses para establecer la Zona de Bajas Emisiones, aunque el ministerio aún no ha cerrado las condiciones detalladas que tendrán estas áreas. Se espera que, siguiendo el ejemplo de las llamadas ‘almendras’ de Madrid o Barcelona, puedan pasar al centro solo los coches con pegatinas cero o ECO. Estos pueden circular y aparcar con libertad en las zonas de bajas emisiones, mientras que los C y B solo pueden entrar para ir a un parking a aparcar. La multa habitual es de 90 euros por no respetarlo. Eso sí, los residentes y los vehículos de carga y descarga suelen estar exentos.

El Ayuntamiento de Cáceres ya anunció la creación de cuatro aparcamientos disuasorios (para animar a los conductores a dejar su coche lejos del centro) y una zona de bajas emisiones con nuevas restricciones al tráfico rodado en el centro de la ciudad. Mérida ha instalado plataforma única en varias calles del centro y ampliará a otras este tipo de firme. Los responsables municipales han anunciado que pretenden reducir a la mitad el tráfico rodado en estas vías cuando finalicen las obras. En Badajoz se está extendiendo la plataforma única, pero sin restringir el tráfico y los responsables municipales no aclaran dónde estará la zona limitada.

¿A cuántos coches afectaría?

En cuanto a los peajes, aunque sus ciudades no lo impongan, los conductores extremeños sí se verán afectados cuando viaje a otras localidades. Además, por la antigüedad de su parque móvil, será una de las regiones más perjudicada por esta medida. Según indica el borrador de la nueva ley, el peaje podría ser de hasta cuatro euros al día por acceder al centro de una ciudad con un coche contaminante.

Según los datos de Faconauto, la patronal de los concesionarios de coches, la edad media del parque automovilístico extremeño en 2021 se situó en los 13,3 años. Además, el 32% del parque extremeño tiene 16 o más años, los vehículos más afectados por las medidas restrictivas.

Los coches extremeños están envejeciendo, según las cifras de Faconauto. En 2020 la media de edad era de 12,9 años y la tendencia se ha mantenido al alza los últimos años.

Según las estadísticas del Ministerio de Transporte, en la región hay 850.833 coches, lo que supone que más de 270.000 tienen 16 años o más y podrían tener que pagar peaje en las ciudades que lo impongan.

Extremadura también se resiste a la compra de vehículos eléctricos. Las ciudades de Madrid y Barcelona registran el 45% del total de las búsquedas de nuevos vehículos eléctricos, frente al 20% que suma la España interior, lo que refleja que la movilidad en España avanza a dos ritmos distintos en materia energética, según un informe elaborado por Sumauto. Dicho informe establece que las búsquedas en Extremadura es del 0,9%. Así, los vehículos eléctricos se concentran en las dos grandes ciudades.