Ucrania deniega la entrada al periodista extremeño Ángel Sastre

«Ya me han secuestrado, me han deportado... Es un poco duro esto y yo lo único que quiero como periodista es poder hacer mi ... trabajo y que me den una explicación». Así de claro y contundente se ha mostrado Ángel Sastre tras negarle Ucrania la entrada al país.

El periodista natural de Don Benito, galardonado con el Extremeño de HOY y la Medalla de Extremadura, ha denunciado que el país ucraniano, «aspirante a entrar en la Unión Europea», resalta, le ha impedido acceder para informar del conflicto bélico. Sastre viajaba con tres compañeros más que sí les permitían entrar al país.

«En el puesto fronterizo de Odesa, a mí y a los otros tres compañeros periodistas nos hicieron bajar del autobús en el que íbamos a entrar desde Moldavia. A ellos les dejaron entrar, pero a mí me impidieron la entrada. Me hicieron firmar un papel y sin más explicaciones, después de dos horas, me dijeron que no podía entrar. Una de las personas que viajaba conmigo, Pablo Cobos, se quedó conmigo por compañerismo», destaca.

Sastre cuenta la odisea que ha tenido que pasar para regresar a Málaga donde reside actualmente. «Nos dejaron en mitad de la nieve cargado con mucho peso como los chalecos antibalas o casco, en un puesto fronterizo y sin posibilidad de transporte para regresar», sostiene.

Ampliar La nieve en la carretera complicó la vuelta de regreso de Ángel Sastre tras denegrarle la entrada. PABLO COBOS

Se trata de la segunda ocasión en la que Sastre tiene problemas en este país. El periodista extremeño cubrió a finales de 2014 y principios de 2015 el conflicto entre el gobierno de Ucrania y las fuerzas separatistas prorrusas del Donbás para Cuatro y por esas informaciones entró en una lista negra en el país ucraniano. En 2017 volvió al estado ucraniano y la inclusión en ese listado hizo que le deportaran. «Por lo menos esa vez estaba en el aeropuerto de Kiev y me montaron en un avión», apunta.

«Esta vez tuvimos que andar kilómetros y kilómetros en mitad de la nieve hasta que una pareja de amables ancianos nos quiso montar en su coche y nos llevaron de vuelta a Moldavia, luego hemos tenido que viajar hasta Budapest... En fin», cuenta con cara de cansancio el extremeño.

El periodista extremeño estuvo secuestrado por el Frente Al Nusra, brazo de Al-Qaida en Siria, en Alepo durante 299 días, desde julio de 2015 a mayo de 2016.

Sastre se muestra sorprendido: «Ningún tipo de explicación. Yo tengo la acreditación del Ministerio de Defensa ucraniano y por otro lado me deniegan la entrada. Llamé a Exteriores en España antes de viajar y me aseguraron que ya no existían listas negras que las había eliminado el anterior presidente. Creo que con unas llamadas se hubiera solucionado», relata agotado.