El 69% de los pensionistas extremeños aún tienen nóminas inferiores al salario mínimo La brecha salarial es muy destacada y las pensiones de las mujeres que no alcanzan el SMI se sitúan en el 75% del total

José M. Martín Badajoz Martes, 14 de octubre 2025, 07:36

Extremadura tiene 227.683 pensionistas y prácticamente siete de cada diez perciben por su pensión –o pensiones sumadas, ya que pueden cobrar varias al mismo tiempo– un importe inferior al del salario mínimo interprofesional (SMI). Es decir, las nóminas de 157.331 pensionistas extremeños no alcanzan los 1.184 euros brutos mensuales en los que se fija actualmente el sueldo más bajo por el que se puede remunerar a una persona que trabaje a jornada completa.

En ninguna otra región de España hay un porcentaje tan elevado de pensionistas –entre los que se incluyen los jubilados, pero también quienes son beneficiarios de una pensión de viudedad, por incapacidad permanente, por orfandad o la que se concede a favor de familiares– que no alcanzan el SMI y a nivel nacional es una situación que afecta al 51% de quienes perciben una pensión. Esa tasa supera ligeramente el 61% en Andalucía y en Canarias, Galicia y Castilla-La Mancha roza el 61%; en todos los casos muy lejos de la ratio extremeña.

Menos pensiones máximas

La gran cantidad de pensionistas que no alcanzan el salario mínimo en Extremadura provoca que la región presente el porcentaje más reducido de personas que cobran la pensión máxima: son únicamente 2.782 extremeños, el 1,2% del total de pensionistas regional, cuando la media nacional supera el 2%.

Lo mismo sucede entre las personas que cobran pensiones con un importe situado entre el salario mínimo y la pensión máxima, que en Extremadura son menos del 30% de los pensionistas, de nuevo la más reducida del país.

La brecha de género se hace muy evidente en este caso, ya que son casi el 75% las mujeres pensionistas que tienen nóminas por debajo del salario mínimo en Extremadura, más de diez puntos por encima de los hombres de la región y de nuevo la tasa más elevada de entre todas las comunidades autónomas.