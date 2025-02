Los peligros de una fuga en una central termosolar

J. López-Lago Domingo, 3 de julio 2022, 13:07 Comenta Compartir

El material con el que se trabaja en una termosolar es altamente peligroso, de ahí el aviso anoche de confinamiento para las poblaciones cercanas a la central de Casablanca, próxima a las localidades de Valdecaballeros y Cañamero, aunque la instalación se ubique en el término de Talarrubias.

«Se sabe que el benceno es carcinógeno para el hombre y se considera que induce mutaciones hereditarias en las células germinales humanas, además se absorbe por vía dérmica. En estado líquido o vapor es muy inflamable, pudiendo ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias, provoca irritación cutánea e irritación ocular grave, además de daño en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas», detallan las Notas Técnicas de Prevención (NTP), un documento elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con membrete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2020 referido a este tipo de instalaciones.

La central termosolar de Casablanca, situada desde 2012 al noreste de la provincia de Badajoz, utiliza una tecnología de captadores cilindroparabólicos, la más común en España. El fundamento de las centrales termosolares de concentradores se basa en utilizar la energía del sol para calentar un fluido caloportador. Ese fluido es un aceite sintético consistente en una mezcla de bifenilo al 27% y óxido de bifenilo al 73%. Este, denominado HTF (por sus sigla en inglés 'Heat Transfer Fluid'), desde «el punto de vista medioambiental es muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, presentando peligro tanto a corto como a largo plazo para el medio ambiente acuático. Por tanto, todos los posibles derrames deben ser contenidos y los efluentes generados deben ser convenientemente tratados para minimizar su liberación al medio ambiente», advierte la NTP, que por otro lado apunta que el fenol se absorbe por vía dérmica y es tóxico en caso de ingestión, inhalación o contacto con la piel, provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves, se sospecha que provoca defectos genéticos, y puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Hasta donde se sabe, pues la central termosolar de Casablanca no ha emitido todavía ningún comunicado oficial, el incendio declarado ayer se debió a una fuga del fluido y hubo un alerta a la población por parte del 112 por si el humo provocaba una nube tóxica que alcanzase núcleos de población. Según el documento de prevención para los trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay varios escenarios en los que se puede producir exposición a HTF (el fluido) y a sus subproductos en las centrales termosolares durante el trabajo estándar (no durante el proceso de purificación): Exposición del trabajador por encontrarse en una zona de emisiones o fugas (venteos, alivios de presión, juntas rotativas, etc.) con posible exposición a HTF, nitrógeno y productos de descomposición; o bien trabajos de mantenimiento en el circuito de HTF, como puede ser la sustitución de algún elemento, revisión de filtros de las bombas del circuito o cualquier otro tipo de tarea de mantenimiento que suponga la apertura total o parcial del conducto de HTF. Esta exposición puede ser desde la inhalación de HTF y otros gases presentes, a exposición dérmica, riesgo de quemadura por contacto térmico, e irritación cutánea u ocular.

El documento explica que en la centrales suele haber detectores, así como personal que revisa el campo solar y otras instalaciones de forma periódica advirtiendo de cualquier incidencia, lo que se conoce como «rondistas», pero también advierte de que la exposición a vapores de HTF a temperatura ambiente es mínima debido a su baja volatilidad, si bien una exposición excesiva puede irritar el tracto respiratorio superior (nariz y garganta) y los pulmones« y concluye que su olor puede causar dolor de cabeza y náuseas». Como se sabe, en el caso de la incidencia ocurrida ayer en esta termosolar extremeña, se dio un aviso de confinamiento a las localidades de Vadecaballeros y Cañamero a las 21.21 horas del sábado y se ha desactivado en la mañana de este domingo a las 9.04 horas una vez se ha dado por controlada la situación tras intervenir los bomberos de Herrera del Duque y Don Benito.