«La mayoría cumplió y no salió a la calle» El alcalde de Valdecaballeros, Gregorio Rodríguez, afirma que el humo del incendio de la central termosolar Casablanca no llegó finalmente a su pueblo, que ya ha recuperado la normalidad

J. López-Lago Domingo, 3 de julio 2022, 11:43 | Actualizado 17:13h. Comenta Compartir

«Todo está tranquilo, el fuego se ha apagado, la alerta se ha desactivado, y entre los vecinos la mayoría cumplió y no salió a la calle. Yo salí a dar una vuelta y a medianoche la dirección del viento no hacía nada que temer, ya que iba más bien hacia Cañamero», ha explicado esta mañana Gregorio Rodríguez, alcalde de Valdecaballeros (1.100 habitantes), localidad situada al sureste de la provincia de Cáceres. En la población cercana de Cañamero, desde el restaurante Ximenez, indicaban que sobre las doce de la medianoche la guardia civil acudió a decirles que debían cerrar y eso hicieron, si bien esta mañana este negocio de hostelería estaba funcionando con total normalidad.

"A medianoche por la dirección del viento no había nada que temer" Gregorio Rodríguez Alcalde de Valdecaballeros

Al final, tampoco Cañamero (1.630 habitantes), a 20 kilómetros en línea recta, sufrió peligro alguno. Y es que a las 21.21 horas de anoche sábado se les había pedido que se confinasen en sus domicilios y cerrasen las ventanas para que no entraran en contacto con el humo que podría llegarles del incendio provocado por una fuga de aceite en la central termosolar Casablanca, situada en el término municipal de Talarrubias, a unos siete kilómetros de Valdecaballeros y desde cuyo punto más alto el regidor de Castilblanco divisaba ayer antes de que anocheciese una columna de humo para seguir su evolución por si la nube se aproximara a su municipio.

Finalmente, apenas doce horas después, a las 9.04 de este domingo el 112 Extremadura difundía el mensaje de que los vecinos de Valdecaballeros y Cañamero estaban fuera de riesgo y por lo tanto sus vecinos podían salir de sus casas. Según el alcalde de Valdecaballeros, «la gente no tuvo miedo ni hubo nervios porque no se apreció nada. Yo cuando salí a la calle me puse la mascarilla por si acaso, tampoco pasa nada después de dos años de pandemia, aquello fue otra cosa», decía esta mañana el primer edil, que afirma que ha estado en contacto con la subdelegación del Gobierno y la jefa de sala del 112 por si hubiera habido novedades, si bien al final todo se ha quedado en un susto y su pueblo ya ha recuperado la normalidad.

Características de la planta

Casablanca es una planta de generación de energía eléctrica de 50 MWe situada en el término de Talarrubias, situada al noreste de la provincia de Badajoz. Ocupa una superficie de 195 hectáreas, mientras que la superficie de espejo total es de 510.000 metros cuadrados. Según explica la página web de SENER, la tecnología empleada en esta planta es la de captadores cilindroparabólicos.

La propiedad de la planta es de COBRA Sistemas y Redes (ACS), mientras que SENER es contratista EPC parcial y responsable de la Ingeniería planta completa.