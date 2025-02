Los vecinos de Valdecaballeros y Cañamero, confinados en sus casas por el incendio de una termosolar

J. López-Lago Sábado, 2 de julio 2022 | Actualizado 03/07/2022 00:13h. Comenta Compartir

El aviso de un incendio en una planta termosolar ha requerido que los vecinos de Valdecaballeros permanezcan en sus casas, lo que ha perturbado la tarde veraniega de hoy sábado en esta población de apenas 1.100 habitantes situada en la mancomunidad de Cíjara. La central Casablanca, en el término municipal de Talarrubias (noreste de la provincia de Badajoz), ha alertado de un incendio y debido al combustible el 112 ha lanzado un mensaje a las 21.21 horas recomendando a la población de Valdecaballeros que permanezca en sus casas toda la noche cerrando puertas y ventanas.

Igualmente, el centro de emergencias de Extremadura ha dado la misma recomendación a los vecinos de la localidad cacereña de Cañamero, en la comarca de Los Ibores y a pocos kilómetros del municipio pacense.

Este diario ha hablado con Gregorio Rodríguez, alcalde de Valdecaballeros, que se mostraba tranquilo y que sin embargo quiere hacer cumplir esta medida entre sus vecinos como prevención, aunque pasadas las 21.45 horas no creía que el humo de la central, situada a unos siete kilómetros, pudiera llegar a su pueblo.

Ampliar hoy

«Me dicen que el incendio está localizado y controlado, lo que pasa es que al ser por una fuga de aceite es difícil de sofocar con estas temperaturas, por eso nos han recomendado preventivamente que no salgamos a la calle, aunque no está claro que vaya a llegar hasta aquí. Yo mismo he subido hace un momento al alto de la sierra y aunque aún se divisa la columna de humo esta se ve totalmente vertical porque no hay viento. Pero por si acaso hemos trasladado este aviso a la población y hemos subido el mensaje a las redes sociales», ha explicado a este diario el alcalde, que asegura que está en contacto con la subdelegación del Gobierno en todo momento y que esta es la primera vez que ocurre un incendio en esta central termosolar.

La instalación termosolar, del Grupo Cobra, tiene una potencia instalada de 50 MW con una producción aproximada de 175 GWh/año. En la central se genera electricidad a partir de la radiación solar, mediante el calentamiento de un fluido térmico (aceite térmico o HTF) hasta unos 390ºC, que, a su vez, calienta agua, generando vapor, siendo éste el que mueve una turbina conectada a un generador eléctrico.